Буданов признал, что Киев готов получать от Запада даже списанное и сломанное оружие

Глава разведки Украины Буданов: Киеву не хватает снарядов и зенитных систем

По словам Буданова, экономический сектор страны нуждается в поддержке Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украину интересуют поставки от Запада старого и сломанного оружия. Стране не хватает зенитных систем и снарядов. Также важно и количество этого вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Споры ведутся не только о гиперсовременных технологиях. Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — передает слова Буданова Le Monde . В частности, не хватает зенитных систем и снарядов. Он добавил, что количество вооружения также важно. По словам главы управления разведки, экономический сектор страны нуждается в поддержке, чтобы гарантировать стабильность Украины.

Буданов уточнил, что страна также должна улучшить процесс мобилизации и лучше общаться с гражданами для поддержки мотивации идти на фронт. По его словам, проблемы в этой сфере есть и их видно в спорах по поводу мобилизационного закона.

Ранее сообщалось, что Пентагон потерял оружие для Киева на сумму в один миллиард долларов. Со стороны властей США не была должным образом отслежена военная поставка, в результате чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техника на сумму миллиард долларов. В связи с этим Конгресс обсуждает возможность дополнительной помощи Украине.