Буданов признал, что Киев готов получать от Запада даже списанное и сломанное оружие

Украину интересуют поставки от Запада старого и сломанного оружия. Стране не хватает зенитных систем и снарядов. Также важно и количество этого вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Споры ведутся не только о гиперсовременных технологиях. Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — передает слова Буданова Le Monde. В частности, не хватает зенитных систем и снарядов. Он добавил, что количество вооружения также важно. По словам главы управления разведки, экономический сектор страны нуждается в поддержке, чтобы гарантировать стабильность Украины.
Буданов уточнил, что страна также должна улучшить процесс мобилизации и лучше общаться с гражданами для поддержки мотивации идти на фронт. По его словам, проблемы в этой сфере есть и их видно в спорах по поводу мобилизационного закона.
Ранее сообщалось, что Пентагон потерял оружие для Киева на сумму в один миллиард долларов. Со стороны властей США не была должным образом отслежена военная поставка, в результате чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техника на сумму миллиард долларов. В связи с этим Конгресс обсуждает возможность дополнительной помощи Украине.
Украину интересуют поставки от Запада старого и сломанного оружия. Стране не хватает зенитных систем и снарядов. Также важно и количество этого вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Споры ведутся не только о гиперсовременных технологиях. Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — передает слова Буданова Le Monde. В частности, не хватает зенитных систем и снарядов. Он добавил, что количество вооружения также важно. По словам главы управления разведки, экономический сектор страны нуждается в поддержке, чтобы гарантировать стабильность Украины. Буданов уточнил, что страна также должна улучшить процесс мобилизации и лучше общаться с гражданами для поддержки мотивации идти на фронт. По его словам, проблемы в этой сфере есть и их видно в спорах по поводу мобилизационного закона. Ранее сообщалось, что Пентагон потерял оружие для Киева на сумму в один миллиард долларов. Со стороны властей США не была должным образом отслежена военная поставка, в результате чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техника на сумму миллиард долларов. В связи с этим Конгресс обсуждает возможность дополнительной помощи Украине.