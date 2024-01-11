11 января 2024

Тимофей Радя вернул легендарные абажуры на главный проспект Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уличное искусство, абажуры тимофея ради, стрит арт, street art
Инсталляция является одной из самых ламповых традиций Екатеринбурга Фото:

Жители Екатеринбурга, которых беспокоило, что напротив «Урал. Оперы. Балета» до Нового года не появилась легендарная работа художника Тимофея Ради, могут успокоиться. Оранжевые абажуры вновь красуются на фонарях на проспекте Ленина, заметило URA.RU.

«Еще вчера абажуров не было. Сегодня утром прохожие увидели, что один из атрибутов зимнего Екатеринбурга вернулся на проспект», — поясняет корреспондент URA.RU.

Тимофей Радя ежегодно в течение 11 лет в новогодние праздники украшает фонари на аллее. Некоторые горожане были обеспокоены тем, что украшения так и не появились до Нового года, хотя зимой 2022 года их установили 19 декабря. За все время традиции были случаи, когда абажуры размещали позже, например, в 2013 году они появились лишь в середине января.

Фото:

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Жители Екатеринбурга, которых беспокоило, что напротив «Урал. Оперы. Балета» до Нового года не появилась легендарная работа художника Тимофея Ради, могут успокоиться. Оранжевые абажуры вновь красуются на фонарях на проспекте Ленина, заметило URA.RU. «Еще вчера абажуров не было. Сегодня утром прохожие увидели, что один из атрибутов зимнего Екатеринбурга вернулся на проспект», — поясняет корреспондент URA.RU. Тимофей Радя ежегодно в течение 11 лет в новогодние праздники украшает фонари на аллее. Некоторые горожане были обеспокоены тем, что украшения так и не появились до Нового года, хотя зимой 2022 года их установили 19 декабря. За все время традиции были случаи, когда абажуры размещали позже, например, в 2013 году они появились лишь в середине января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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