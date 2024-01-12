На Украине начали шантажировать Запад из-за недостаточной помощи

Буданов пригрозил Россией странам НАТО, если они перестанут помогать Киеву
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
По словам Буданова, РФ ведет боевые действия против Киева и НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина пригрозила западным странам Россией, если те перестанут поставлять военную помощь. В частости, угроза заключалась в боевых действиях РФ против НАТО. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Если вопрос: повлияет ли эта усталость на фронт, то ответ — нет. Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — передает Le Monde слова Буданова. Он добавил, что РФ ведет боевые действия не только против Киева, но и против НАТО.

Буданов отметил, что каждый день читает из разных каналов российские сводки. В них упоминаются удары по базам альянса. По его словам, это ложные сведения.

Ранее сообщалось, что после последнего пакета помощи США прекратили поставлять военную технику и оружие в Киев. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, важно, чтобы в будущем Конгресс одобрил выделение денег для Украины.

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Украина пригрозила западным странам Россией, если те перестанут поставлять военную помощь. В частости, угроза заключалась в боевых действиях РФ против НАТО. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. «Если вопрос: повлияет ли эта усталость на фронт, то ответ — нет. Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — передает Le Monde слова Буданова. Он добавил, что РФ ведет боевые действия не только против Киева, но и против НАТО. Буданов отметил, что каждый день читает из разных каналов российские сводки. В них упоминаются удары по базам альянса. По его словам, это ложные сведения. Ранее сообщалось, что после последнего пакета помощи США прекратили поставлять военную технику и оружие в Киев. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, важно, чтобы в будущем Конгресс одобрил выделение денег для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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