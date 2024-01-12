На Украине начали шантажировать Запад из-за недостаточной помощи

Буданов пригрозил Россией странам НАТО, если они перестанут помогать Киеву

12 января 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

По словам Буданова, РФ ведет боевые действия против Киева и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пригрозила западным странам Россией, если те перестанут поставлять военную помощь. В частости, угроза заключалась в боевых действиях РФ против НАТО. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. «Если вопрос: повлияет ли эта усталость на фронт, то ответ — нет. Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — передает Le Monde слова Буданова. Он добавил, что РФ ведет боевые действия не только против Киева, но и против НАТО. Буданов отметил, что каждый день читает из разных каналов российские сводки. В них упоминаются удары по базам альянса. По его словам, это ложные сведения. Ранее сообщалось, что после последнего пакета помощи США прекратили поставлять военную технику и оружие в Киев. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, важно, чтобы в будущем Конгресс одобрил выделение денег для Украины.

Украина пригрозила западным странам Россией, если те перестанут поставлять военную помощь. В частости, угроза заключалась в боевых действиях РФ против НАТО. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. «Если вопрос: повлияет ли эта усталость на фронт, то ответ — нет. Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — передает Le Monde слова Буданова. Он добавил, что РФ ведет боевые действия не только против Киева, но и против НАТО. Буданов отметил, что каждый день читает из разных каналов российские сводки. В них упоминаются удары по базам альянса. По его словам, это ложные сведения. Ранее сообщалось, что после последнего пакета помощи США прекратили поставлять военную технику и оружие в Киев. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, важно, чтобы в будущем Конгресс одобрил выделение денег для Украины.