На тюменской «трассе смерти» спасли замерзающих людей

12 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск спасли замерзающих людей из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Дорогу до ХМАО в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Два раза за минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу ночи сотрудники 140-й пожарно-спасательной части на 406 километре автомобильной дороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ в Уватском районе оказали помощь, транспортировав людей из неисправного транспортного средства до ближайшего кемпинга», — сообщили в МЧС. Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края. Они обогрели мужчину в своем автомобиле.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск спасли замерзающих людей из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Дорогу до ХМАО в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Два раза за минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу ночи сотрудники 140-й пожарно-спасательной части на 406 километре автомобильной дороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ в Уватском районе оказали помощь, транспортировав людей из неисправного транспортного средства до ближайшего кемпинга», — сообщили в МЧС. Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края. Они обогрели мужчину в своем автомобиле.