На тюменской «трассе смерти» спасли замерзающих людей

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск спасли замерзающих людей из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Дорогу до ХМАО в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий.

«Два раза за минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу ночи сотрудники 140-й пожарно-спасательной части на 406 километре автомобильной дороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ в Уватском районе оказали помощь, транспортировав людей из неисправного транспортного средства до ближайшего кемпинга», — сообщили в МЧС.

Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края. Они обогрели мужчину в своем автомобиле.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск спасли замерзающих людей из сломанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Дорогу до ХМАО в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Два раза за минувшие сутки подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу ночи сотрудники 140-й пожарно-спасательной части на 406 километре автомобильной дороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ в Уватском районе оказали помощь, транспортировав людей из неисправного транспортного средства до ближайшего кемпинга», — сообщили в МЧС. Также на трассе Тюмень — Омск спасатели помогли водителю из Пермского края. Они обогрели мужчину в своем автомобиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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