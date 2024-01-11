Екатеринбуржцы осудили мать, чей сын гулял без обуви

12 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мать пыталась таким способом воспитать ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржцы в соцсетях осудили маму, у которой сын гулял в носках по улице. Многие считают, что женщину необходимо привлекать к административной ответственности. «У этой матери нужно срочно забирать ребенка, а ее привлекать к ответственности. А прохожие куда смотрели? Равнодушие зашкаливает», — написала одна из пользовательниц. «Да эту женщину на учет должны поставить», — добавил другой. При этом нашлись и жители, которые встали на сторону матери. «Может ребенок сам захотел [так идти по улице]?! Вы откуда знаете?!» — задается вопрос местный житель. «Вот реально, неизвестно же, что произошло. Возможно, мальчик сам отказался надевать обувь по какой-то причине, мама не стала спорить и все», — добавила другая пользовательница. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов семьи, о которой идет речь. Агентство готово предоставить им возможность высказаться. По предварительным данным, мальчик гулял без ботинок в качестве наказания. Якобы мама была недовольна тем, что сын долго выгуливал собаку, у которой из-за этого замерзли лапы. И она решила воспитать сына, отправив его гулять без обуви. К истории уже подключились полицейские. Они ищут очевидцев случившегося.

Екатеринбуржцы в соцсетях осудили маму, у которой сын гулял в носках по улице. Многие считают, что женщину необходимо привлекать к административной ответственности. «У этой матери нужно срочно забирать ребенка, а ее привлекать к ответственности. А прохожие куда смотрели? Равнодушие зашкаливает», — написала одна из пользовательниц. «Да эту женщину на учет должны поставить», — добавил другой. При этом нашлись и жители, которые встали на сторону матери. «Может ребенок сам захотел [так идти по улице]?! Вы откуда знаете?!» — задается вопрос местный житель. «Вот реально, неизвестно же, что произошло. Возможно, мальчик сам отказался надевать обувь по какой-то причине, мама не стала спорить и все», — добавила другая пользовательница. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов семьи, о которой идет речь. Агентство готово предоставить им возможность высказаться. По предварительным данным, мальчик гулял без ботинок в качестве наказания. Якобы мама была недовольна тем, что сын долго выгуливал собаку, у которой из-за этого замерзли лапы. И она решила воспитать сына, отправив его гулять без обуви. К истории уже подключились полицейские. Они ищут очевидцев случившегося.