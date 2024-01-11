Мать умершего в поезде младенца ушла из пермской больницы вместе с детьми

Мать умершего в поезде ребенка отказалась от госпитализации. Вместе с двумя старшими детьми она покинула пермскую больницу.
«Мать погибшей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации и была выписана из пермской больницы с двумя детьми», — пишет Properm.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Ранее стало известно, что женщину вместе с несовершеннолетними поместили в одну из больниц краевой столицы после трагедии в поезде.
9 января мать с тремя детьми ехала в поезде, который следовал из Москвы в Читу. Младенцу стало плохо: у ребенка поднялась температура, после чего у него наступила клиническая смерть. В Кунгуре семью сняли с поезда, а реанимационная бригада пыталась оказать помощь семимесячной девочке, но, спасти ее не удалось.
Сообщалось, что у ребенка был выявлен грипп. Симптомы гриппа также выявили у матери погибшей и двух ее детей. По факту смерти младенца Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка.
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