11 января 2024

Мать умершего в поезде младенца ушла из пермской больницы вместе с детьми

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Андрей Карлов в Рефтинской горбольнице ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Екатеринбург, медсестра, больничный коридор, медицина, здравоохранение, прием у врача, рефтинская городская больница
Женщина отказалась от госпитализации и покинула медучреждение (архивное фото) Фото:
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Младенец умер в поезде «Москва — Чита» на станции в Кунгуре

Мать умершего в поезде ребенка отказалась от госпитализации. Вместе с двумя старшими детьми она покинула пермскую больницу.

«Мать погибшей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации и была выписана из пермской больницы с двумя детьми», — пишет Properm.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Ранее стало известно, что женщину вместе с несовершеннолетними поместили в одну из больниц краевой столицы после трагедии в поезде.

9 января мать с тремя детьми ехала в поезде, который следовал из Москвы в Читу. Младенцу стало плохо: у ребенка поднялась температура, после чего у него наступила клиническая смерть. В Кунгуре семью сняли с поезда, а реанимационная бригада пыталась оказать помощь семимесячной девочке, но, спасти ее не удалось.

Сообщалось, что у ребенка был выявлен грипп. Симптомы гриппа также выявили у матери погибшей и двух ее детей. По факту смерти младенца Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка.

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Мать умершего в поезде ребенка отказалась от госпитализации. Вместе с двумя старшими детьми она покинула пермскую больницу. «Мать погибшей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации и была выписана из пермской больницы с двумя детьми», — пишет Properm.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Ранее стало известно, что женщину вместе с несовершеннолетними поместили в одну из больниц краевой столицы после трагедии в поезде. 9 января мать с тремя детьми ехала в поезде, который следовал из Москвы в Читу. Младенцу стало плохо: у ребенка поднялась температура, после чего у него наступила клиническая смерть. В Кунгуре семью сняли с поезда, а реанимационная бригада пыталась оказать помощь семимесячной девочке, но, спасти ее не удалось. Сообщалось, что у ребенка был выявлен грипп. Симптомы гриппа также выявили у матери погибшей и двух ее детей. По факту смерти младенца Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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