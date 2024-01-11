Задержанный ФСБ экс-глава челябинской правительственной корпорации признал вину

Экс-глава ЮУ КЖСИ Атаманченко признался в злоупотреблении полномочиями

12 января 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении Владимира Атаманченко направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко Бывший гендиректор одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, признал вину. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, добавив, что он полностью возместил причиненный ущерб. «Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В ходе расследования уголовного дела он возместил причиненный ущерб», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Сотрудничество Атаманченко со следствием способствовало быстрому окончанию расследования. В прокуратуре отметили, что обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Атаманченко был задержан на рабочем месте сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в ноябре 2019 года он дал указание директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели. В установленный срок он должен был вернуть заем с процентами. Однако не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей. После предъявления обвинений последовал суд. Адвокат топ-менеджера настаивал на том, что его клиент заключил договор с организацией, согласно которому вернуть всю сумму он должен до конца 2023 года. Несмотря на это Атаманченко отправили под домашний арест. Правительство региона расторгло с ним контракт. ЮУ КЖСИ возглавил замминистра строительства региона Ильгам Мусин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший гендиректор одной из крупнейших строительных фирм в Челябинской области «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, признал вину. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, добавив, что он полностью возместил причиненный ущерб. «Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В ходе расследования уголовного дела он возместил причиненный ущерб», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Сотрудничество Атаманченко со следствием способствовало быстрому окончанию расследования. В прокуратуре отметили, что обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Атаманченко был задержан на рабочем месте сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в ноябре 2019 года он дал указание директору подконтрольной ЮУ КЖСИ организации выдать ему заем на один год в размере 10 млн рублей на личные цели. В установленный срок он должен был вернуть заем с процентами. Однако не сделал этого, причинив ущерб организации на сумму свыше 13 млн рублей. После предъявления обвинений последовал суд. Адвокат топ-менеджера настаивал на том, что его клиент заключил договор с организацией, согласно которому вернуть всю сумму он должен до конца 2023 года. Несмотря на это Атаманченко отправили под домашний арест. Правительство региона расторгло с ним контракт. ЮУ КЖСИ возглавил замминистра строительства региона Ильгам Мусин.