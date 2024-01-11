В Тюмени продавец выигрышного билета предположила, где живет миллиардер

12 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В новогодней лотерее миллиард рублей выиграл житель Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени По предположению продавца торговой точки «Столото» в ТЦ «Дарина», где был куплен выигравший миллиард билет, счастливчик является постоянным участником лотереи и проживает недалеко от торгового центра. Такую версию в разговоре с URA.RU озвучила сама продавец, которая продала неизвестному билет на миллиард. «Выигрышный билет реальный, не фиктивный. Он был в тубусе, у него есть QR-код, номер. <…> У меня много постоянных участников лотереи. Я сначала думала на девушку, но когда она обменивала билеты, выяснилось, что не она победила. Но я думаю, что это кто-то из постоянных выиграл миллиард. Наш ТЦ в спальном районе находится, поэтому это кто-то из наших местных», — рассказала агентству продавец. В новогодней лотерее миллиард рублей выиграл житель Тюмени. Его до сих пор не нашли, из-за чего тюменцы усомнились в существовании победителя. После вычета налогов неизвестный получит на руки 850 миллионов рублей. Однако если через 3,5 года победитель не объявится, то его приз уйдет в бюджет РФ.

По предположению продавца торговой точки «Столото» в ТЦ «Дарина», где был куплен выигравший миллиард билет, счастливчик является постоянным участником лотереи и проживает недалеко от торгового центра. Такую версию в разговоре с URA.RU озвучила сама продавец, которая продала неизвестному билет на миллиард. «Выигрышный билет реальный, не фиктивный. Он был в тубусе, у него есть QR-код, номер. <…> У меня много постоянных участников лотереи. Я сначала думала на девушку, но когда она обменивала билеты, выяснилось, что не она победила. Но я думаю, что это кто-то из постоянных выиграл миллиард. Наш ТЦ в спальном районе находится, поэтому это кто-то из наших местных», — рассказала агентству продавец. В новогодней лотерее миллиард рублей выиграл житель Тюмени. Его до сих пор не нашли, из-за чего тюменцы усомнились в существовании победителя. После вычета налогов неизвестный получит на руки 850 миллионов рублей. Однако если через 3,5 года победитель не объявится, то его приз уйдет в бюджет РФ.