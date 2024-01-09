Организаторы лотереи рассказали, когда «сгорит» выигрыш тюменского миллиардера

Тюменец, выигравший миллиард рублей, должен успеть забрать деньги за 3,5 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Предъявить выигрышный билет и получить деньги необходимо за 3,5 года Фото:
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Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменец, выигравший в лотерею миллиард рублей, но все еще не оформивший свой выигрыш, потеряет все деньги, если не обратится за ними в течение 3,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Тюменский миллиардер все еще не обратился за оформлением своего выигрыша от 1 января. Общий срок для таких обращений составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерею разыграли новогодний миллиард. Выигрышный билет был куплен в Тюмени. Его приобрели 7 декабря в ТЦ «Дарина», в составе подарочного тубуса. Номер билета, стоимость которого сейчас составляет миллиард рублей — 152612098197. Однако победитель получит не всю сумму.

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Тюменец, выигравший в лотерею миллиард рублей, но все еще не оформивший свой выигрыш, потеряет все деньги, если не обратится за ними в течение 3,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Тюменский миллиардер все еще не обратился за оформлением своего выигрыша от 1 января. Общий срок для таких обращений составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерею разыграли новогодний миллиард. Выигрышный билет был куплен в Тюмени. Его приобрели 7 декабря в ТЦ «Дарина», в составе подарочного тубуса. Номер билета, стоимость которого сейчас составляет миллиард рублей — 152612098197. Однако победитель получит не всю сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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