Организаторы лотереи рассказали, когда «сгорит» выигрыш тюменского миллиардера

Тюменец, выигравший миллиард рублей, должен успеть забрать деньги за 3,5 года

09 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Предъявить выигрышный билет и получить деньги необходимо за 3,5 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Тюменец, выигравший в лотерею миллиард рублей, но все еще не оформивший свой выигрыш, потеряет все деньги, если не обратится за ними в течение 3,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Тюменский миллиардер все еще не обратился за оформлением своего выигрыша от 1 января. Общий срок для таких обращений составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерею разыграли новогодний миллиард. Выигрышный билет был куплен в Тюмени. Его приобрели 7 декабря в ТЦ «Дарина», в составе подарочного тубуса. Номер билета, стоимость которого сейчас составляет миллиард рублей — 152612098197. Однако победитель получит не всю сумму.

Тюменец, выигравший в лотерею миллиард рублей, но все еще не оформивший свой выигрыш, потеряет все деньги, если не обратится за ними в течение 3,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Тюменский миллиардер все еще не обратился за оформлением своего выигрыша от 1 января. Общий срок для таких обращений составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерею разыграли новогодний миллиард. Выигрышный билет был куплен в Тюмени. Его приобрели 7 декабря в ТЦ «Дарина», в составе подарочного тубуса. Номер билета, стоимость которого сейчас составляет миллиард рублей — 152612098197. Однако победитель получит не всю сумму.