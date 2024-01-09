Организаторы лотереи рассказали, когда «сгорит» выигрыш тюменского миллиардера

Тюменец, выигравший в лотерею миллиард рублей, но все еще не оформивший свой выигрыш, потеряет все деньги, если не обратится за ними в течение 3,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Тюменский миллиардер все еще не обратился за оформлением своего выигрыша от 1 января. Общий срок для таких обращений составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.
Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерею разыграли новогодний миллиард. Выигрышный билет был куплен в Тюмени. Его приобрели 7 декабря в ТЦ «Дарина», в составе подарочного тубуса. Номер билета, стоимость которого сейчас составляет миллиард рублей — 152612098197. Однако победитель получит не всю сумму.
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