Британия пообещала Киеву крупнейшую с начала СВО партию дронов

Британия передаст Киеву беспилотники на сумму 200 млн фунтов

12 января 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Великобритания потратит на закупку беспилотников более 200 млн фунтов стерлингов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Риши Сунак увеличит военное финансирование Киева до 2,5 млн фунтов стерлингов. Более 200 млн фунтов стерлингов пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте британского правительства. «Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины», — передает сайта правительства . В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные беспилотники. Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан. Как говорится в документе, это будет самая крупная поставка беспилотников для украинской армии. Большинство из них будут произведены в Британии, но также будут задействованы и другие партнеры. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готова получат от Запада даже сломанное и списанное оружие. Киеву не хватает снарядов и зенитных систем. По словам Буданова, экономический сектор страны нуждается в поддержке. Это гарантирует стабильность Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак увеличит военное финансирование Киева до 2,5 млн фунтов стерлингов. Более 200 млн фунтов стерлингов пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте британского правительства. «Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины», — передает сайта правительства. В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные беспилотники. Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан. Как говорится в документе, это будет самая крупная поставка беспилотников для украинской армии. Большинство из них будут произведены в Британии, но также будут задействованы и другие партнеры. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готова получат от Запада даже сломанное и списанное оружие. Киеву не хватает снарядов и зенитных систем. По словам Буданова, экономический сектор страны нуждается в поддержке. Это гарантирует стабильность Украины.