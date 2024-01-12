Британия пообещала Киеву крупнейшую с начала СВО партию дронов

Британия передаст Киеву беспилотники на сумму 200 млн фунтов
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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock, барражирующий
Великобритания потратит на закупку беспилотников более 200 млн фунтов стерлингов Фото:
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак увеличит военное финансирование Киева до 2,5 млн фунтов стерлингов. Более 200 млн фунтов стерлингов пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте британского правительства.

«Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины», — передает сайта правительства. В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные беспилотники.

Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан. Как говорится в документе, это будет самая крупная поставка беспилотников для украинской армии. Большинство из них будут произведены в Британии, но также будут задействованы и другие партнеры.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готова получат от Запада даже сломанное и списанное оружие. Киеву не хватает снарядов и зенитных систем. По словам Буданова, экономический сектор страны нуждается в поддержке. Это гарантирует стабильность Украины.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак увеличит военное финансирование Киева до 2,5 млн фунтов стерлингов. Более 200 млн фунтов стерлингов пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте британского правительства. «Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины», — передает сайта правительства. В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные беспилотники. Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан. Как говорится в документе, это будет самая крупная поставка беспилотников для украинской армии. Большинство из них будут произведены в Британии, но также будут задействованы и другие партнеры. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готова получат от Запада даже сломанное и списанное оружие. Киеву не хватает снарядов и зенитных систем. По словам Буданова, экономический сектор страны нуждается в поддержке. Это гарантирует стабильность Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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