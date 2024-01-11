Военные хотят отомстить за избитого в Тюмени участника СВО

Бывшие участники СВО ищут мужчин, которые избили военного в Тюмени

12 января 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Бывший участник СВО был избит в Тюмени ночью 9 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшие участники специальной военной операции (СВО) приезжали в тюменский микрорайон Тарманы для того, чтобы найти мужчин, которые в ночь на 9 января избили военного, принимавшего участие в СВО. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. «На днях в Тарманы приезжала группа мужчин. Они ходили по району, спрашивали, знает ли кто-то парней, которые избили бывшего участника СВО. Сказали, что сами тоже были на Украине и хотят по-мужски поговорить с обидчиками своего боевого товарища. Насколько мне известно, им не удалось никого найти. Они несколько часов побродили по Тарманам и уехали», — рассказал агентству житель Тюмени на условиях анонимности. Как ранее указывало агентство, в ночь на 9 января группа молодых мужчин избила бывшего участника СВО за то, что он сделал им замечание. После драки тюменцу понадобилась медицинская помощь. Полиции удалось задержать участников конфликта. Один из них признался, что во время драки дважды ударил участника СВО стеклянной бутылкой по голове и на камеру извинился перед потерпевшим.

Бывшие участники специальной военной операции (СВО) приезжали в тюменский микрорайон Тарманы для того, чтобы найти мужчин, которые в ночь на 9 января избили военного, принимавшего участие в СВО. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. «На днях в Тарманы приезжала группа мужчин. Они ходили по району, спрашивали, знает ли кто-то парней, которые избили бывшего участника СВО. Сказали, что сами тоже были на Украине и хотят по-мужски поговорить с обидчиками своего боевого товарища. Насколько мне известно, им не удалось никого найти. Они несколько часов побродили по Тарманам и уехали», — рассказал агентству житель Тюмени на условиях анонимности. Как ранее указывало агентство, в ночь на 9 января группа молодых мужчин избила бывшего участника СВО за то, что он сделал им замечание. После драки тюменцу понадобилась медицинская помощь. Полиции удалось задержать участников конфликта. Один из них признался, что во время драки дважды ударил участника СВО стеклянной бутылкой по голове и на камеру извинился перед потерпевшим.