Тюменские власти проведут прямую линию после жалоб на работу автобусов

12 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Эфир пройдет вечером 12 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени После массовых жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени проведут прямую линию с директором городского департамента дорожной инфраструктуры Евгением Сорокиным. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук в своих соцсетях. Эфир пройдет вечером 12 января. «Сегодня по моему поручению сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, предприятия „Тюменьгортранс“, а также руководители автобусных парков участвовали в рейдах и находились в тех районах и проблемных точках, о которых писали жители. <…> Вечером запланирована прямая линия с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — написал Кухарук в «ВКонтакте». Глава города также добавил, что проблемы с автобусами возникли по двум причинам: часть маршрутов не знала об изменениях, а тюменцы не понимали, как пользоваться пересадочным тарифом. Все жалобы жителей, по словам мэра, будут рассмотрены. Ранее тюменцы жаловались на работу автобусов после новогодних праздников. На маршрут №66 вышел только один транспорт, а на маршруте №36 сломался автобус, из-за чего произошла задержка рейса. Прокуратура организовала проверку.

После массовых жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени проведут прямую линию с директором городского департамента дорожной инфраструктуры Евгением Сорокиным. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук в своих соцсетях. Эфир пройдет вечером 12 января. «Сегодня по моему поручению сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, предприятия „Тюменьгортранс“, а также руководители автобусных парков участвовали в рейдах и находились в тех районах и проблемных точках, о которых писали жители. <…> Вечером запланирована прямая линия с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — написал Кухарук в «ВКонтакте». Глава города также добавил, что проблемы с автобусами возникли по двум причинам: часть маршрутов не знала об изменениях, а тюменцы не понимали, как пользоваться пересадочным тарифом. Все жалобы жителей, по словам мэра, будут рассмотрены. Ранее тюменцы жаловались на работу автобусов после новогодних праздников. На маршрут №66 вышел только один транспорт, а на маршруте №36 сломался автобус, из-за чего произошла задержка рейса. Прокуратура организовала проверку.