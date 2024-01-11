11 января 2024

Тюменские власти проведут прямую линию после жалоб на работу автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эфир пройдет вечером 12 января Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

После массовых жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени проведут прямую линию с директором городского департамента дорожной инфраструктуры Евгением Сорокиным. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук в своих соцсетях. Эфир пройдет вечером 12 января.

«Сегодня по моему поручению сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, предприятия „Тюменьгортранс“, а также руководители автобусных парков участвовали в рейдах и находились в тех районах и проблемных точках, о которых писали жители. <…> Вечером запланирована прямая линия с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — написал Кухарук в «ВКонтакте».

Глава города также добавил, что проблемы с автобусами возникли по двум причинам: часть маршрутов не знала об изменениях, а тюменцы не понимали, как пользоваться пересадочным тарифом. Все жалобы жителей, по словам мэра, будут рассмотрены.

Ранее тюменцы жаловались на работу автобусов после новогодних праздников. На маршрут №66 вышел только один транспорт, а на маршруте №36 сломался автобус, из-за чего произошла задержка рейса. Прокуратура организовала проверку.

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После массовых жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени проведут прямую линию с директором городского департамента дорожной инфраструктуры Евгением Сорокиным. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук в своих соцсетях. Эфир пройдет вечером 12 января. «Сегодня по моему поручению сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, предприятия „Тюменьгортранс“, а также руководители автобусных парков участвовали в рейдах и находились в тех районах и проблемных точках, о которых писали жители. <…> Вечером запланирована прямая линия с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — написал Кухарук в «ВКонтакте». Глава города также добавил, что проблемы с автобусами возникли по двум причинам: часть маршрутов не знала об изменениях, а тюменцы не понимали, как пользоваться пересадочным тарифом. Все жалобы жителей, по словам мэра, будут рассмотрены. Ранее тюменцы жаловались на работу автобусов после новогодних праздников. На маршрут №66 вышел только один транспорт, а на маршруте №36 сломался автобус, из-за чего произошла задержка рейса. Прокуратура организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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