Силовиков заинтересовал фейк о взрыве на жд-путях в Нижнем Тагиле. Скрин

12 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Силовики заметили, что видео с БАМа не имеет ничего общего с тем, что на самом деле произошло под Нижним Тагилом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях Свердловские силовики и надзорные ведомства заинтересовались фейковым видео о последствиях взрыва на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Издание TagilCity (входит в медиахолдинг 1MI) опубликовало кадры последствий якобы со станции Сан-Донато, где случилось ЧП. Между тем видео является старым, и было опубликовано на YouTube в декабре после диверсии СБУ в железнодорожном тоннеле на БАМе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Тагильское издание TagilCity 11 января опубликовало видео с надписью „Видео цистерн, которые пытались взорвать в Нижнем Тагиле“. На самом деле видео выложено в сеть еще в декабре прошлого года под заголовком „Вот что осталось от поезда после диверсии СБУ в Северомуйском тоннеле!“. Видео и комментарий за кадром абсолютно одни и те же. Разница лишь в том, что в тагильском варианте нет музыки», — объяснил собеседник агентства. Он обратил внимание, что если на сайте издания видео преподносится с оговоркой «якобы», то в соцсети «ВКонтакте» заголовок звучит однозначно. «Возможно, эти кадры были брошены в предложку и появились в сети по незнанию, но разве не должна журналистами проверяться любая информация? В данном случае совершенно очевидно, что это издание решило хайпануть на теме. Я понимаю, что цель всех СМИ — трафик, но он не должен достигаться такими способами, должна быть граница», — считает инсайдер. По его словам, силовики и некоторые надзорные ведомства уже начали проверку фейка. Наряду с другими проверяется версия, что тагильское издание могло разместить это видео по поручению СБУ. TagilCity — единственное свердловское СМИ, которое входит в медиахолдинг 1MI. Соучредителем холдинга является гендиректор, а по совместительству глава «Ленфильма» Федор Щербаков. Агентство писало о его бегстве в Турцию из-за возможного уголовного преследования по делу о вымогательстве. «Возможно, TagilCity чувствует свою безнаказанность из-за учредителя Щербакова. В таком случае, напрасно», — отметил инсайдер. Корреспондент направил официальный запрос в издание TagilCity с просьбой прокомментировать появление видео. Ответ на момент публикации не поступил. Если в заметке на сайте о видео говорится с оговорками… Фото: скриншот с сайта издания TagilCity … то в своей группе во «ВКонтакте» журналисты уверенно утверждают, что кадры с места ЧП под Нижним Тагилом Фото: скрин со страницы TagilCity во «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские силовики и надзорные ведомства заинтересовались фейковым видео о последствиях взрыва на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Издание TagilCity (входит в медиахолдинг 1MI) опубликовало кадры последствий якобы со станции Сан-Донато, где случилось ЧП. Между тем видео является старым, и было опубликовано на YouTube в декабре после диверсии СБУ в железнодорожном тоннеле на БАМе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Тагильское издание TagilCity 11 января опубликовало видео с надписью „Видео цистерн, которые пытались взорвать в Нижнем Тагиле“. На самом деле видео выложено в сеть еще в декабре прошлого года под заголовком „Вот что осталось от поезда после диверсии СБУ в Северомуйском тоннеле!“. Видео и комментарий за кадром абсолютно одни и те же. Разница лишь в том, что в тагильском варианте нет музыки», — объяснил собеседник агентства. Он обратил внимание, что если на сайте издания видео преподносится с оговоркой «якобы», то в соцсети «ВКонтакте» заголовок звучит однозначно. «Возможно, эти кадры были брошены в предложку и появились в сети по незнанию, но разве не должна журналистами проверяться любая информация? В данном случае совершенно очевидно, что это издание решило хайпануть на теме. Я понимаю, что цель всех СМИ — трафик, но он не должен достигаться такими способами, должна быть граница», — считает инсайдер. По его словам, силовики и некоторые надзорные ведомства уже начали проверку фейка. Наряду с другими проверяется версия, что тагильское издание могло разместить это видео по поручению СБУ. TagilCity — единственное свердловское СМИ, которое входит в медиахолдинг 1MI. Соучредителем холдинга является гендиректор, а по совместительству глава «Ленфильма» Федор Щербаков. Агентство писало о его бегстве в Турцию из-за возможного уголовного преследования по делу о вымогательстве. «Возможно, TagilCity чувствует свою безнаказанность из-за учредителя Щербакова. В таком случае, напрасно», — отметил инсайдер. Корреспондент направил официальный запрос в издание TagilCity с просьбой прокомментировать появление видео. Ответ на момент публикации не поступил.