Дорожники ЯНАО запустили зимник после снежной бури

Дорожные службы ЯНАО открыли движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Открыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех типов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала». Продолжаются работы по расчистке зимних дорог Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.
Ранее дорожные службы ЯНАО начали восстанавливать транспортное движение по дорогам округа после снежной бури, накрывшей Ямал 11 января. В результате ухудшения погодных условий было ограничено движение на основных ямальских зимниках.
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