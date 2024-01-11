11 января 2024

Дорожники ЯНАО запустили зимник после снежной бури

В ЯНАО открыли зимник Коротчаево — Красноселькуп после снежной бури
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Дорожники ЯНАО восстанавливают движение после снежной бури Фото:

Дорожные службы ЯНАО открыли движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Открыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех типов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала». Продолжаются работы по расчистке зимних дорог Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Ранее дорожные службы ЯНАО начали восстанавливать транспортное движение по дорогам округа после снежной бури, накрывшей Ямал 11 января. В результате ухудшения погодных условий было ограничено движение на основных ямальских зимниках.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожные службы ЯНАО открыли движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Открыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех типов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала». Продолжаются работы по расчистке зимних дорог Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ранее дорожные службы ЯНАО начали восстанавливать транспортное движение по дорогам округа после снежной бури, накрывшей Ямал 11 января. В результате ухудшения погодных условий было ограничено движение на основных ямальских зимниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...