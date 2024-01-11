В Новом Уренгое (ЯНАО) на пост начальника управления молодежной политики городского департамента культуры утвердили Евгения Попова. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе администрации города.
«Евгений Попов назначен на должность начальника Управления молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой. До назначения на новую должность работал в ООО „Газпром трансгаз Сургут“», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.
Попов закончил Горный университет в Екатеринбурге. До назначения был в составе молодежного совета, входил в Общественную палату Нового Уренгоя, занимался молодежными проектами.
О возможном назначении Попова на эту должность URA.RU стало известно от источников. По данным инсайдеров, чиновник также неоднократно выступал в заведениях города со Stand Up-концертами.
Евгений Попов стал начальником управления молодежной политики в Новом Уренгое
В Новом Уренгое (ЯНАО) на пост начальника управления молодежной политики городского департамента культуры утвердили Евгения Попова. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе администрации города. «Евгений Попов назначен на должность начальника Управления молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой. До назначения на новую должность работал в ООО „Газпром трансгаз Сургут“», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Попов закончил Горный университет в Екатеринбурге. До назначения был в составе молодежного совета, входил в Общественную палату Нового Уренгоя, занимался молодежными проектами. О возможном назначении Попова на эту должность URA.RU стало известно от источников. По данным инсайдеров, чиновник также неоднократно выступал в заведениях города со Stand Up-концертами.