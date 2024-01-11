11 января 2024

В Новом Уренгое назначили куратора молодежи. Фото

Главой управления молодежной политики Нового Уренгоя стал Евгений Попов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган , депутат, чиновник, заседание, мужские руки
Евгений Попов стал главой управления молодежной политики в Новом Уренгое Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пост начальника управления молодежной политики городского департамента культуры утвердили Евгения Попова. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе администрации города.

«Евгений Попов назначен на должность начальника Управления молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой. До назначения на новую должность работал в ООО „Газпром трансгаз Сургут“», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Попов закончил Горный университет в Екатеринбурге. До назначения был в составе молодежного совета, входил в Общественную палату Нового Уренгоя, занимался молодежными проектами.

О возможном назначении Попова на эту должность URA.RU стало известно от источников. По данным инсайдеров, чиновник также неоднократно выступал в заведениях города со Stand Up-концертами.

Евгений Попов стал начальником управления молодежной политики в Новом Уренгое
Евгений Попов стал начальником управления молодежной политики в Новом Уренгое
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) на пост начальника управления молодежной политики городского департамента культуры утвердили Евгения Попова. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе администрации города. «Евгений Попов назначен на должность начальника Управления молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой. До назначения на новую должность работал в ООО „Газпром трансгаз Сургут“», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Попов закончил Горный университет в Екатеринбурге. До назначения был в составе молодежного совета, входил в Общественную палату Нового Уренгоя, занимался молодежными проектами. О возможном назначении Попова на эту должность URA.RU стало известно от источников. По данным инсайдеров, чиновник также неоднократно выступал в заведениях города со Stand Up-концертами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...