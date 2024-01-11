В магазине «Магнит» в поселке городского типа Харп (ЯНАО) обнаружили пустые полки с фруктами и овощами, а в холодильниках отсутствуют мясные изделия и молочная продукция. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница поселка.
«В Харпе в магазине „Магнит“ пустые полки. Нет овощей и фруктов, ни молочки, ни мяса. Неужели из-за погодных условий? Раньше была „Пятерочка“, проблем не было. Когда наладят поставку продуктов сюда?», — рассказала собеседница агентства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU рассказало о дефиците мясной вырезки в магазинах Ноябрьска (ЯНАО). Горожане пожаловались на отсутствие продукции в «Магните» и «Монетке».
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