В магазинах поселка ЯНАО опустели полки с продуктами. Фото

Жителям поселка Харп не хватает продуктов в магазинах

12 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Ямальцы сообщили о дефиците продуктов в Харпе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазине «Магнит» в поселке городского типа Харп (ЯНАО) обнаружили пустые полки с фруктами и овощами, а в холодильниках отсутствуют мясные изделия и молочная продукция. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница поселка. «В Харпе в магазине „Магнит“ пустые полки. Нет овощей и фруктов, ни молочки, ни мяса. Неужели из-за погодных условий? Раньше была „Пятерочка“, проблем не было. Когда наладят поставку продуктов сюда?», — рассказала собеседница агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о дефиците мясной вырезки в магазинах Ноябрьска (ЯНАО). Горожане пожаловались на отсутствие продукции в «Магните» и «Монетке». Пустой холодильник в магазине «Магнит», Харп Фото: читатель URA.RU

В магазине «Магнит» в поселке городского типа Харп (ЯНАО) обнаружили пустые полки с фруктами и овощами, а в холодильниках отсутствуют мясные изделия и молочная продукция. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница поселка. «В Харпе в магазине „Магнит“ пустые полки. Нет овощей и фруктов, ни молочки, ни мяса. Неужели из-за погодных условий? Раньше была „Пятерочка“, проблем не было. Когда наладят поставку продуктов сюда?», — рассказала собеседница агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о дефиците мясной вырезки в магазинах Ноябрьска (ЯНАО). Горожане пожаловались на отсутствие продукции в «Магните» и «Монетке».