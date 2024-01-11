11 января 2024

В магазинах поселка ЯНАО опустели полки с продуктами. Фото

Жителям поселка Харп не хватает продуктов в магазинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, пустые полки, полки магазина, нет сахара, сахар закончился
Ямальцы сообщили о дефиците продуктов в Харпе (архивное фото) Фото:

В магазине «Магнит» в поселке городского типа Харп (ЯНАО) обнаружили пустые полки с фруктами и овощами, а в холодильниках отсутствуют мясные изделия и молочная продукция. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница поселка.

«В Харпе в магазине „Магнит“ пустые полки. Нет овощей и фруктов, ни молочки, ни мяса. Неужели из-за погодных условий? Раньше была „Пятерочка“, проблем не было. Когда наладят поставку продуктов сюда?», — рассказала собеседница агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало о дефиците мясной вырезки в магазинах Ноябрьска (ЯНАО). Горожане пожаловались на отсутствие продукции в «Магните» и «Монетке».

Пустой холодильник в магазине «Магнит», Харп
Пустой холодильник в магазине «Магнит», Харп
Фото:

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В магазине «Магнит» в поселке городского типа Харп (ЯНАО) обнаружили пустые полки с фруктами и овощами, а в холодильниках отсутствуют мясные изделия и молочная продукция. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница поселка. «В Харпе в магазине „Магнит“ пустые полки. Нет овощей и фруктов, ни молочки, ни мяса. Неужели из-за погодных условий? Раньше была „Пятерочка“, проблем не было. Когда наладят поставку продуктов сюда?», — рассказала собеседница агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о дефиците мясной вырезки в магазинах Ноябрьска (ЯНАО). Горожане пожаловались на отсутствие продукции в «Магните» и «Монетке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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