Демограф призвал Совбез РФ разобраться с ростом стерилизаций в стране. Инфографика

13 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Репродуктивный потенциал россиян падает из-за легальных стерилизаций, сказал Сергей Чесноков Фото: Игорь Пантин © URA.RU Совет безопасности РФ должен обратить внимание на легальную стерилизацию в России, поскольку это является формой геноцида. Об этом в беседе с URA.RU заявил демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков. По данным Росстата, в 2023 году процедуру стерилизации или легирования (перевязка маточных труб) в России прошло 15 тысяч женщин. Сделать это законно в стране можно в трех случаях: при медицинских показаниях (опасность жизни матери или ребенка); после рождения двух и более детей; по достижению возраста — 35 лет. Мужчинам доступен этот способ контрацепции по тем же основаниям. «Статистика не очень высокая, но надо учесть, что человек стерилизуется один раз, и на всю жизнь. Каждый год увеличивается число таких женщин, и это, конечно, уменьшает репродуктивный потенциал. То есть, это вопрос для Совета безопасности Российской Федерации: кто и когда такие программы запустил, почему эти вещи пропагандируются и рекламируются? Они изначально были разработаны в Третьем рейхе в Германии (20 век). То есть способы сокращения рождаемости за счет абортов, контрацепции, стерилизации — это нацизм. Это, по сути, геноцид в мягкой форме, посредством уничтожения репродуктивного потенциала», — сказал Сергей Чесноков. Условная стерилизация может произойти и из-за гормональной контрацепции, отметил эксперт. «В 1990-е годы с Запада идея стерилизации внедрялась в рамках общей установки на снижение численности детей, что все способы контрацепции не так эффективны как стерилизация. Вообще западные программы контроля за рождаемостью ставят задачи, чтобы было вообще бесплодие, даже по итогам принятия нескольких таблеток гормональной контрацепции. Таких случаев много. Поэтому есть и такая форма стерилизации, как гормональная контрацепция. Женщина, может быть, не хотела на всю жизнь стерилизоваться, но ее здоровье пострадало. Поэтому на Западе, например, подаются по этому поводу огромные многотысячные иски и дела выигрываются», — подчеркнул демограф. В беседе с URA.RU главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор Владимир Серов отметил, что увеличение числа процедур говорит о невысоком уровне жизни россиян. «Цифра 15 тысяч небольшая, на демографии сказаться не сможет. Хотя, конечно, в каждом отдельном случае демография кое-что теряет. Просто нужно, чтобы люди жили лучше, тогда и ситуация будет лучше. Это связано не только с желанием, но и с условиями жизни. Они стали бы лучше, было бы меньше таких операций. Может быть, дети уже есть, может быть, женщины заинтересованы не только в деторождении», — подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что вазэктомия среди российских мужчин не пользуется высокой популярностью. «В нашей стране они практически никогда не прибегают к такой процедуре. В Европе стерилизация мужчин примерно такая же, как у женщин, то есть так называемая необратимая», — добавил Серов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет безопасности РФ должен обратить внимание на легальную стерилизацию в России, поскольку это является формой геноцида. Об этом в беседе с URA.RU заявил демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков. По данным Росстата, в 2023 году процедуру стерилизации или легирования (перевязка маточных труб) в России прошло 15 тысяч женщин. Сделать это законно в стране можно в трех случаях: при медицинских показаниях (опасность жизни матери или ребенка); после рождения двух и более детей; по достижению возраста — 35 лет. Мужчинам доступен этот способ контрацепции по тем же основаниям. «Статистика не очень высокая, но надо учесть, что человек стерилизуется один раз, и на всю жизнь. Каждый год увеличивается число таких женщин, и это, конечно, уменьшает репродуктивный потенциал. То есть, это вопрос для Совета безопасности Российской Федерации: кто и когда такие программы запустил, почему эти вещи пропагандируются и рекламируются? Они изначально были разработаны в Третьем рейхе в Германии (20 век). То есть способы сокращения рождаемости за счет абортов, контрацепции, стерилизации — это нацизм. Это, по сути, геноцид в мягкой форме, посредством уничтожения репродуктивного потенциала», — сказал Сергей Чесноков. Условная стерилизация может произойти и из-за гормональной контрацепции, отметил эксперт. «В 1990-е годы с Запада идея стерилизации внедрялась в рамках общей установки на снижение численности детей, что все способы контрацепции не так эффективны как стерилизация. Вообще западные программы контроля за рождаемостью ставят задачи, чтобы было вообще бесплодие, даже по итогам принятия нескольких таблеток гормональной контрацепции. Таких случаев много. Поэтому есть и такая форма стерилизации, как гормональная контрацепция. Женщина, может быть, не хотела на всю жизнь стерилизоваться, но ее здоровье пострадало. Поэтому на Западе, например, подаются по этому поводу огромные многотысячные иски и дела выигрываются», — подчеркнул демограф. В беседе с URA.RU главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор Владимир Серов отметил, что увеличение числа процедур говорит о невысоком уровне жизни россиян. «Цифра 15 тысяч небольшая, на демографии сказаться не сможет. Хотя, конечно, в каждом отдельном случае демография кое-что теряет. Просто нужно, чтобы люди жили лучше, тогда и ситуация будет лучше. Это связано не только с желанием, но и с условиями жизни. Они стали бы лучше, было бы меньше таких операций. Может быть, дети уже есть, может быть, женщины заинтересованы не только в деторождении», — подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что вазэктомия среди российских мужчин не пользуется высокой популярностью. «В нашей стране они практически никогда не прибегают к такой процедуре. В Европе стерилизация мужчин примерно такая же, как у женщин, то есть так называемая необратимая», — добавил Серов.