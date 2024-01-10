Росстат: в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов

11 января 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Количество абортов снизилось до 504 тысяч в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году количество операций по стерилизации женщин выросло до 15 тысяч в год, в то время как число абортов уменьшилось с 1,87 миллионов до 504 тысяч. Это следует из данных Росстата по сборнику «Здравоохранение в России — 2023». «В 2010 году стерилизации подвергались 12,5 тысячи женщин. К 2019 году их число выросло до 14,2 тысячи, а к 2022 году уровень достиг 15 тысяч. Что касается абортов, то их количество в 2010 году составляло почти 1,87 миллиона. В 2019 году уменьшилось до 621 тысячи, а в 2022 году показатель упал до 504 тысяч», — передает издание «Фонтанка» данные Росстата. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству. Кроме того, патриарх Кирилл призвал запретить делать аборты в частных медицинских клиниках. По его мнению, необходимо изъять аборты из списка коммерческих услуг, чтобы защитить женщин от наживы на их горе.

В 2022 году количество операций по стерилизации женщин выросло до 15 тысяч в год, в то время как число абортов уменьшилось с 1,87 миллионов до 504 тысяч. Это следует из данных Росстата по сборнику «Здравоохранение в России — 2023». «В 2010 году стерилизации подвергались 12,5 тысячи женщин. К 2019 году их число выросло до 14,2 тысячи, а к 2022 году уровень достиг 15 тысяч. Что касается абортов, то их количество в 2010 году составляло почти 1,87 миллиона. В 2019 году уменьшилось до 621 тысячи, а в 2022 году показатель упал до 504 тысяч», — передает издание «Фонтанка» данные Росстата. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству. Кроме того, патриарх Кирилл призвал запретить делать аборты в частных медицинских клиниках. По его мнению, необходимо изъять аборты из списка коммерческих услуг, чтобы защитить женщин от наживы на их горе.