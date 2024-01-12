Сотрудники полиции Челябинска задержали жителей Екатеринбурга, которые жгли шины в подъездах домов. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
«Для установления личностей поджигателей была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска. Полицейские опросили заявителей, установили количество людей, участвовавших в поджоге шин и их приметы, также были установлены марка автомобиля и возможный маршрут передвижения злоумышленников. Уже через несколько часов кропотливой работы, полицейские выяснили, что злоумышленники покинули территорию Челябинской области и находятся в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На предполагаемое место их нахождения выехали оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску и совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались супруги из Екатеринбурга — ранее судимый 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства совершения противоправных деяний.
Ранее в Челябинске супруги в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры по улице Скульптора Головницкого покрышками и подожгли. Позже они же, надев медицинские маски, пытались проникнуть в подъезд другого дома, по улице 40-летия Победы, где также использовали покрышки в качестве горючего материала.
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