Что нужно сделать тюменскому миллиардеру, чтобы получить свой выигрыш в лотерею

«Столото»: для получения миллиарда тюменец должен собрать пакет документов

Выигрышный билет тюменец купил в ТЦ «Дарина» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Чтобы получить выигранный в лотерею миллиард рублей, житель Тюмени должен направить организаторам пакет документов: либо лично, либо по почте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Победитель новогоднего тиража „Русского лото“, выигравший 1 января миллиард рублей, пока не оформил свой выигрыш. Оформить получение сумм от 600 000 рублей нужно либо в лотерейном центре „Столото“ в Москве лично, либо пройдя идентификацию в одной из точек продаж и направив необходимый пакет почтовой службой. При соблюдении всех условий выигрыш будет выплачен не позднее 180 дней с даты обращения», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

Выигрыши подобных сумм победителям выплачивают не наличными. Их перевод возможен только на банковские счета.

Если тюменский победитель захочет оформить выигрыш удаленно, без визита в Москву, ему придется рискнуть. А именно: отправить тот самый «золотой», выигрышный миллиардный билет почтой или транспортной компанией. Помимо этого, ему нужно будет предоставить:

заявление участника лотереи;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

банковские реквизиты;

копию ИНН;

документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ.

Как ранее писало URA.RU, 1 января в лотерее «Русское лото» главный выигрыш в миллиард рублей получил владелец билета, купленного в Тюмени. После вычета всех налогов он станет обладателем порядка 850 млн рублей, однако счастливчик все еще не объявился.