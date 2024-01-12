Жена свердловского экс-силовика рассказала подробности задержания мужа

Жене свердловского экс-силовика не дают общаться с задержанным мужем

12 января 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Что это были за люди с автоматами, женщина не знает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные люди приехали в дом шалинского экс-участкового Юрия Золотко в полдень 12 января, чтобы провести беседу за закрытыми дверями. После этого свердловчанина увезли, а жене не оставили никаких контактов, с помощью которых она могла бы связать с Юрием. «Сегодня в 12 часов дня приехали вооруженные люди и увезли моего мужа в неизвестном направлении. Мы находились у родителей в поселке Колпаковка и уже собирались уезжать домой. Когда родителей дома не было, двое мужчин в гражданском и трое в масках с автоматами зашли к нам. Телефоны сразу же отобрали, я была в другой комнате с ребенком, к супругу меня не пускали», — пояснила URA.RU жена Кристина. О чем говорили с Юрием за стеной, девушка не знает. По словам Кристины, она просила у людей в форме показать ей документы, но ей отказали, мотивируя это тем, что идет следствие. «Когда я спросила, куда его повезли и попросила хоть какой-то номер телефона, мне отказали, сказав, что „с вами свяжутся“. Телефон мужа они забрали с собой. Я просила составить на месте протокол в связи с изъятием имущества, но неизвестные люди так ничего и не составили», — рассказала девушка. Она боится за супруга и переживает, что осталась одна с пятимесячным ребенком на руках. При этом свердловский Следственный комитет от каких-либо комментариев по делу ее мужа воздерживается. Золотко известен тем, что ранее написал заявление в Следственный комитет о трех спрятанных трупах в чужой могиле. После этого мужчину уволили из органов и, по некоторым данным, завели на него уголовное дело. Сегодня, 12 января, в дом его родителей приехали люди с автоматами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные люди приехали в дом шалинского экс-участкового Юрия Золотко в полдень 12 января, чтобы провести беседу за закрытыми дверями. После этого свердловчанина увезли, а жене не оставили никаких контактов, с помощью которых она могла бы связать с Юрием. «Сегодня в 12 часов дня приехали вооруженные люди и увезли моего мужа в неизвестном направлении. Мы находились у родителей в поселке Колпаковка и уже собирались уезжать домой. Когда родителей дома не было, двое мужчин в гражданском и трое в масках с автоматами зашли к нам. Телефоны сразу же отобрали, я была в другой комнате с ребенком, к супругу меня не пускали», — пояснила URA.RU жена Кристина. О чем говорили с Юрием за стеной, девушка не знает. По словам Кристины, она просила у людей в форме показать ей документы, но ей отказали, мотивируя это тем, что идет следствие. «Когда я спросила, куда его повезли и попросила хоть какой-то номер телефона, мне отказали, сказав, что „с вами свяжутся“. Телефон мужа они забрали с собой. Я просила составить на месте протокол в связи с изъятием имущества, но неизвестные люди так ничего и не составили», — рассказала девушка. Она боится за супруга и переживает, что осталась одна с пятимесячным ребенком на руках. При этом свердловский Следственный комитет от каких-либо комментариев по делу ее мужа воздерживается. Золотко известен тем, что ранее написал заявление в Следственный комитет о трех спрятанных трупах в чужой могиле. После этого мужчину уволили из органов и, по некоторым данным, завели на него уголовное дело. Сегодня, 12 января, в дом его родителей приехали люди с автоматами.