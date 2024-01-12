Росстат отчитался о росте цен на яйца в 1,5 раза

12 января 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Цены на яйца в 2023 году выросли на 61,35%, заявили в Росстате Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%», — сообщает Росстат. Отмечается, что курятина также подорожала на 27,77%. При этом стоимость куриных яиц в России с 1 по 9 января 2024 года выросла на 0,8%, в то же время мясо кур стало дешевле на 0,4%. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. Он также отметил, что задержка в открытии импортных поставок также стала причиной роста цен. В РФ доставили 18 тонн яиц из Азербайджана, что должно привести к снижению их цены , передает Pravda.Ru.

В 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%», — сообщает Росстат. Отмечается, что курятина также подорожала на 27,77%. При этом стоимость куриных яиц в России с 1 по 9 января 2024 года выросла на 0,8%, в то же время мясо кур стало дешевле на 0,4%. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. Он также отметил, что задержка в открытии импортных поставок также стала причиной роста цен. В РФ доставили 18 тонн яиц из Азербайджана, что должно привести к снижению их цены, передает Pravda.Ru.