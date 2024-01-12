Росстат отчитался о росте цен на яйца в 1,5 раза

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Цены на яйца в 2023 году выросли на 61,35%, заявили в Росстате Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%. Об этом стало известно из данных Росстата.

«Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%», — сообщает Росстат. Отмечается, что курятина также подорожала на 27,77%. При этом стоимость куриных яиц в России с 1 по 9 января 2024 года выросла на 0,8%, в то же время мясо кур стало дешевле на 0,4%.

Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. Он также отметил, что задержка в открытии импортных поставок также стала причиной роста цен. В РФ доставили 18 тонн яиц из Азербайджана, что должно привести к снижению их цены, передает Pravda.Ru.

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В 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%», — сообщает Росстат. Отмечается, что курятина также подорожала на 27,77%. При этом стоимость куриных яиц в России с 1 по 9 января 2024 года выросла на 0,8%, в то же время мясо кур стало дешевле на 0,4%. Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения, несмотря на отсутствие изменений в объеме производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. Он также отметил, что задержка в открытии импортных поставок также стала причиной роста цен. В РФ доставили 18 тонн яиц из Азербайджана, что должно привести к снижению их цены, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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