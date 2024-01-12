Организатор «голой» вечеринки Ивлеевой оказалась фигурантом другого скандала

12 января 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Блогер Настя Ивлеева ранее обвинила агентство DEPARTAMENT в скандале вокруг ее «голой» вечеринки Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Сооснователь агентства DEPARTAMENT, которое блогер Анастасия Ивлеева обвинила в ненадлежащей организации «голой» вечеринки, Татьяна Нудельман-Дворникова ранее уже была замешана в другом скандале с участием Федора Щербакова — ныне гендиректором «Ленфильма» и медиахолдинга 1MI. Такую версию рассказали источники URA.RU. «Была громкая история с фейерверком в Волгограде. В ней фигурировали имена Нудельман-Дворниковой и Щербакова», — сообщили инсайдеры свою версию событий. С 2010 по 2011 Щербаков являлся вице-губернатором Волгоградской области. По данным « Коммерсанта» , правоохранителей привлекла ситуация с фейерверком в дни празднования 65-летия Победы в Волгограде в мае 2010 года. Якобы он был организован волгоградской фирмой «Пиромир» за счет бюджета, но одновременно оплату из областного агентства инвестиций и развития за ту же услугу могла получить фирма некой Татьяны Дворниковой, которая тогда управляла агентством «Event Team». Дворникову, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ, Щербаков на публичных мероприятиях представлял как свою «лучшую подругу». По данным из открытых источников, Татьяна Нудельман-Дворникова (сейчас чаще ее называют просто по фамилии Нудельман), действительно, является основателем агентства DEPARTAMENT. URA.RU направило запрос в адрес компании по данной теме, ответ будет опубликован после получения. В настоящее время Федор Щербаков, по версии источников URA.RU, мог уехать в Турцию после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». По версии других источников агентства, некоторым сотрудникам медиахолдинга 1MI, гендиректором которого является Щербаков, сообщили, что происходящее может быть связано с попыткой получить его активы в преддверии выборов президента. Однако эксперты ставят это под сомнение. URA.RU ранее запросило комментарий о причинах отъезда Щербакова в 1MI, ответ пока не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сооснователь агентства DEPARTAMENT, которое блогер Анастасия Ивлеева обвинила в ненадлежащей организации «голой» вечеринки, Татьяна Нудельман-Дворникова ранее уже была замешана в другом скандале с участием Федора Щербакова — ныне гендиректором «Ленфильма» и медиахолдинга 1MI. Такую версию рассказали источники URA.RU. «Была громкая история с фейерверком в Волгограде. В ней фигурировали имена Нудельман-Дворниковой и Щербакова», — сообщили инсайдеры свою версию событий. С 2010 по 2011 Щербаков являлся вице-губернатором Волгоградской области. По данным «Коммерсанта», правоохранителей привлекла ситуация с фейерверком в дни празднования 65-летия Победы в Волгограде в мае 2010 года. Якобы он был организован волгоградской фирмой «Пиромир» за счет бюджета, но одновременно оплату из областного агентства инвестиций и развития за ту же услугу могла получить фирма некой Татьяны Дворниковой, которая тогда управляла агентством «Event Team». Дворникову, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ, Щербаков на публичных мероприятиях представлял как свою «лучшую подругу». По данным из открытых источников, Татьяна Нудельман-Дворникова (сейчас чаще ее называют просто по фамилии Нудельман), действительно, является основателем агентства DEPARTAMENT. URA.RU направило запрос в адрес компании по данной теме, ответ будет опубликован после получения. В настоящее время Федор Щербаков, по версии источников URA.RU, мог уехать в Турцию после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». По версии других источников агентства, некоторым сотрудникам медиахолдинга 1MI, гендиректором которого является Щербаков, сообщили, что происходящее может быть связано с попыткой получить его активы в преддверии выборов президента. Однако эксперты ставят это под сомнение. URA.RU ранее запросило комментарий о причинах отъезда Щербакова в 1MI, ответ пока не поступил.