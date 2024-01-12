Скончался поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина

12 января 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Льву Рубинштейну было 76 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в запрещенной соцсети. «Лев Рубенштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный…», — написала Виктория Ивлеева. Обновлено в 20:37: лечащий врач Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти. Об этом сообщил The Blueprint. По данным издания, за жизнь поэта продолжают бороться врачи. Обновлено в 20:46: дочь Льва Рубинштейна также отрицает смерть своего отца. Мария рассказала telegram-каналу Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа. За его жизнь продолжают бороться врачи. 9 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. Позднее его перевели в реанимацию. В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. 12 января поэт впал в кому .

На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в запрещенной соцсети. «Лев Рубенштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный…», — написала Виктория Ивлеева. Обновлено в 20:37: лечащий врач Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти. Об этом сообщил The Blueprint. По данным издания, за жизнь поэта продолжают бороться врачи. Обновлено в 20:46: дочь Льва Рубинштейна также отрицает смерть своего отца. Мария рассказала telegram-каналу Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа. За его жизнь продолжают бороться врачи. 9 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. Позднее его перевели в реанимацию. В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. 12 января поэт впал в кому.