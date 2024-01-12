Скончался поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина

На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в запрещенной соцсети.
«Лев Рубенштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный…», — написала Виктория Ивлеева.
Обновлено в 20:37: лечащий врач Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти. Об этом сообщил The Blueprint. По данным издания, за жизнь поэта продолжают бороться врачи.
Обновлено в 20:46: дочь Льва Рубинштейна также отрицает смерть своего отца. Мария рассказала telegram-каналу Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа. За его жизнь продолжают бороться врачи.
9 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. Позднее его перевели в реанимацию. В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. 12 января поэт
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