Скончался поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина

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Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, рубинштейн лев
Льву Рубинштейну было 76 лет Фото:

На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в запрещенной соцсети.

«Лев Рубенштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный…», — написала Виктория Ивлеева.

Обновлено в 20:37: лечащий врач Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти. Об этом сообщил The Blueprint. По данным издания, за жизнь поэта продолжают бороться врачи.

Обновлено в 20:46: дочь Льва Рубинштейна также отрицает смерть своего отца. Мария рассказала telegram-каналу Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа. За его жизнь продолжают бороться врачи.

9 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. Позднее его перевели в реанимацию. В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. 12 января поэт впал в кому.

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На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в запрещенной соцсети. «Лев Рубенштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный…», — написала Виктория Ивлеева. Обновлено в 20:37: лечащий врач Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти. Об этом сообщил The Blueprint. По данным издания, за жизнь поэта продолжают бороться врачи. Обновлено в 20:46: дочь Льва Рубинштейна также отрицает смерть своего отца. Мария рассказала telegram-каналу Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа. За его жизнь продолжают бороться врачи. 9 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. Позднее его перевели в реанимацию. В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. 12 января поэт впал в кому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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