12 января 2024

В Екатеринбурге открылось представительство пермской галереи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация отреставрированной скульптуры "Стыдливость". Эрмитаж-Урал. Екатеринбург, искусство, реставрация, галерея, экспонат, реставрация здания, эрмитаж урал, бюст стыдливость
Жители Екатеринбурга смогут увидеть картины из пермской галереи Фото:

Представительство Пермской художественной галереи открылось в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермь-300».

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская галерея дали старт совместному проекту „Пермское посольство“. Он предполагает временное включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции в центре „Эрмитаж-Урал“», — говорится в посте.

Организаторы выставки отметили, что гости центра «Эрмитаж-Урал» смогут увидеть полотна Якоба Йорданса из собрания Пермской государственной художественной галереи. Они добавили, что на выставке будут такие работы фламандца как «Павел и Варнава в Листре», «Пир короля» и «Мелеагр и Аталанта».

Ранее директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказала, что Пермская художественная галерея на год передаст ряд знаковых произведений из своей коллекции в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Соглашение об этом руководители учреждений подписали в рамках общего собрания Союза музеев России.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представительство Пермской художественной галереи открылось в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермь-300». «Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская галерея дали старт совместному проекту „Пермское посольство“. Он предполагает временное включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции в центре „Эрмитаж-Урал“», — говорится в посте. Организаторы выставки отметили, что гости центра «Эрмитаж-Урал» смогут увидеть полотна Якоба Йорданса из собрания Пермской государственной художественной галереи. Они добавили, что на выставке будут такие работы фламандца как «Павел и Варнава в Листре», «Пир короля» и «Мелеагр и Аталанта». Ранее директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказала, что Пермская художественная галерея на год передаст ряд знаковых произведений из своей коллекции в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Соглашение об этом руководители учреждений подписали в рамках общего собрания Союза музеев России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...