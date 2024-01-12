В Екатеринбурге открылось представительство пермской галереи

Представительство Пермской художественной галереи открылось в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермь-300».
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская галерея дали старт совместному проекту „Пермское посольство“. Он предполагает временное включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции в центре „Эрмитаж-Урал“», — говорится в посте.
Организаторы выставки отметили, что гости центра «Эрмитаж-Урал» смогут увидеть полотна Якоба Йорданса из собрания Пермской государственной художественной галереи. Они добавили, что на выставке будут такие работы фламандца как «Павел и Варнава в Листре», «Пир короля» и «Мелеагр и Аталанта».
Ранее директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказала, что Пермская художественная галерея на год передаст ряд знаковых произведений из своей коллекции в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Соглашение об этом руководители учреждений подписали в рамках общего собрания Союза музеев России.
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