Жителям Западной Украины предложили альтернативу мобилизации

13 января 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

На западе Украины предлагают вместо мобилизации строить фортификации Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Строительство фортификации на подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики в качестве отсрочки может стать альтернативой для жителей Прикарпатья. Об этом заявили власти Ивано-Франковской области на Западной Украине. «Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР — примечание URA.RU) в качестве отсрочки от мобилизации», — приводит слова администрации украинское издание «Страна.ua». Всего на работы предполагается привлечь 300 человек. Отсрочка будет действовать на период строительства сооружений. Как сообщает издание зарплату за работу под Донецком предлагают 526 долларов. Строителям будет предоставлено жилье и питание. В декабре 2023 года власти Харьковской области призывали идти украинцев на строительство оборонительного рубежа под Купянском и поселком Боровая в Изюмском районе, об этом рассказывало RT. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, эти работы приравнивались к спецоперации.

Строительство фортификации на подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики в качестве отсрочки может стать альтернативой для жителей Прикарпатья. Об этом заявили власти Ивано-Франковской области на Западной Украине. «Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР — примечание URA.RU) в качестве отсрочки от мобилизации», — приводит слова администрации украинское издание «Страна.ua». Всего на работы предполагается привлечь 300 человек. Отсрочка будет действовать на период строительства сооружений. Как сообщает издание зарплату за работу под Донецком предлагают 526 долларов. Строителям будет предоставлено жилье и питание. В декабре 2023 года власти Харьковской области призывали идти украинцев на строительство оборонительного рубежа под Купянском и поселком Боровая в Изюмском районе, об этом рассказывало RT. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, эти работы приравнивались к спецоперации.