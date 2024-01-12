ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы

13 января 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

ЦИК направил приглашение представителям Всемирной ассоциации избирательных органов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На предстоящие выборы президента в марте 2024 года иностранные наблюдатели из недружественных стран не будут приглашены Центральной Избирательной Комиссией РФ. Об этом заявил член Центризбиркома РФ, отвечающий за международное взаимодействие, Павел Андреев. «ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые организации. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — заявил Андреев журналистам издания «Известия». В другие страны приглашения разосланы. По словам Павла Андреева, приглашение получили члены Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО). Многие страны заинтересованы получить опыт работы в России и уже готовят своих наблюдателей к выборам президента в марте 2024 года. Также отказаться от приглашения иностранных наблюдателей из недружественных стран хотят в Государственной Думе РФ и в Совете Федераций. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. RT рассказывает, что 12 января в ходе поздравления с профессиональным праздником работников прокуратуры президент РФ Владимир Путин попросил надзорное ведомство внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в России президентских выборах.

На предстоящие выборы президента в марте 2024 года иностранные наблюдатели из недружественных стран не будут приглашены Центральной Избирательной Комиссией РФ. Об этом заявил член Центризбиркома РФ, отвечающий за международное взаимодействие, Павел Андреев. «ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые организации. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — заявил Андреев журналистам издания «Известия». В другие страны приглашения разосланы. По словам Павла Андреева, приглашение получили члены Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО). Многие страны заинтересованы получить опыт работы в России и уже готовят своих наблюдателей к выборам президента в марте 2024 года. Также отказаться от приглашения иностранных наблюдателей из недружественных стран хотят в Государственной Думе РФ и в Совете Федераций. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. RT рассказывает, что 12 января в ходе поздравления с профессиональным праздником работников прокуратуры президент РФ Владимир Путин попросил надзорное ведомство внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в России президентских выборах.