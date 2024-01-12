12 января 2024
11 января 2024

ГИБДД ЯНАО оштрафовали нарушителя ПДД благодаря социальным сетям

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД ЯНАО оштрафовали нарушителя, которого сняли на камеру жители Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники ГИБДД оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео в социальных сетях. Об этом сообщили региональном ведомстве.

«В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности нарушителя ПДД благодаря социальным сетям. Внимание автоинспекторов привлекло видео, размещенное в социальной сети одной из городских групп. <…> В отношении водителя составлен ряд административных материалов», — написали в telegram-канале ГИБДД.

Нарушителем оказался местный житель 1973 года рождения. Ему вынесен административный штраф в две тысячи рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники ГИБДД оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео в социальных сетях. Об этом сообщили региональном ведомстве. «В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности нарушителя ПДД благодаря социальным сетям. Внимание автоинспекторов привлекло видео, размещенное в социальной сети одной из городских групп. <…> В отношении водителя составлен ряд административных материалов», — написали в telegram-канале ГИБДД. Нарушителем оказался местный житель 1973 года рождения. Ему вынесен административный штраф в две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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