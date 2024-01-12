ГИБДД ЯНАО оштрафовали нарушителя ПДД благодаря социальным сетям

ГИБДД ЯНАО оштрафовали нарушителя, которого сняли на камеру жители
В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники ГИБДД оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео в социальных сетях. Об этом сообщили региональном ведомстве.
«В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности нарушителя ПДД благодаря социальным сетям. Внимание автоинспекторов привлекло видео, размещенное в социальной сети одной из городских групп. <…> В отношении водителя составлен ряд административных материалов», — написали в telegram-канале ГИБДД.
Нарушителем оказался местный житель 1973 года рождения. Ему вынесен административный штраф в две тысячи рублей.
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