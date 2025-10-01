Вильфанд пообещал жителям ХМАО и ЯНАО превышение климатических норм в октябре

Октябрь на Ямале и в Югре будет теплее нормы
Октябрь на Ямале и в Югре будет теплее нормы Фото:

На территории ХМАО и ЯНАО в октябре ожидается превышение среднемесячных температурных значений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Среднемесячная температура выше нормы в октябре прогнозируется и на севере европейской России, и на севере Уральского федерального округа, и на севере Сибири. То есть в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми, ЯНАО, ХМАО и на Таймыре температура будет выше нормы», — сообщил Вильфанд ТАСС.

Также на севере Урала, куда входит часть Югры и Ямала ожидается избыток осадков. На остальной территории страны температурный фон будет близок к норме, добавил метеоролог.

