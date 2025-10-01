Тюменская «матрешка» не досчиталась почти 70 млрд рублей налогов

Снижение сбора налога на прибыль за год составило 9%
Снижение сбора налога на прибыль за год составило 9%

В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области за год снизились сборы налога на прибыль. Как сообщает рейтинговое агентство АКРА, регионы тюменской «матрешки» потеряли порядка 64 миллиардов рублей.

«Сборы налога на прибыль, который вместе с НДФЛ составляет основу региональных бюджетов упали в сравнении с началом августа 2024 года. В деньгах наибольшее сокращение произошло в нефтегазовых субъектах РФ: Тюменская область недобрала 30 млрд руб., ХМАО и ЯНАО — по 17 млрд руб», — передает данные исследования «Коммерсантъ».

В процентном выражении снижение составило 9%, годом ранее — 15%. Эксперты отмечают, что тенденция продолжается и говорит о росте дефицита бюджета.

