Стало известно, как в России проиндексируют социальные выплаты

В России в 2026 году социальные выплаты будут скорректированы с учетом инфляции. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму.
«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — заявил Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия». Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, министр отметил, что в проекте бюджета предусмотрена индексация пенсий темпами, опережающими уровень инфляции за текущий год. Такое решение принято с учетом не только роста инфляции в 2025 году, но и увеличения заработных плат. Индексация пенсий в следующем году не будет проводиться дважды: двукратное повышение перенесено на 1 января, и предлагается провести единовременную индексацию на 7,6%. В результате средний размер пенсии к концу года достигнет 26 697 рублей, пояснил министр. Он добавил, что прожиточный минимум в 2026 году увеличится на 1 200 рублей и составит 18 939 рублей.
С 1 октября 2025 года будет введено несколько изменений, связанных с финансами российских граждан. Так, будет проведена индексация пенсий военнослужащих пенсионеров на 7,6%. Соответствующий шаг закреплен в постановлении правительства, предусматривающем повышение размеров денежного довольствия для военнослужащих. Цель меры — усиление социальной защищенности лиц, завершивших службу в вооруженных силах.
Помимо этого, был изменен понижающий коэффициент, который используется при расчете пенсионных выплат. Теперь его величина составляет 93,59% вместо ранее действовавших 89,83%. Новые пенсии будут назначаться с учетом актуализированной базы для расчета. Индексация затронет не только бывших военнослужащих Министерства обороны, но также сотрудников всех силовых структур страны, включая МВД, Росгвардию, ФСИН и другие ведомства.
