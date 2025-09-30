30 сентября 2025

В Салехарде загорелся аварийный дом

Пожар произошел в частично расселенном доме
Пожар произошел в частично расселенном доме Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 30 сентября произошел пожар в доме по улице Республики. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, здание частично расселено.

«В Салехарде произошло возгорание в частично расселенном многоквартирном жилом доме по улице Республики», — сообщается в telegram-ведомства. Огонь повредил кровлю на трех квадратных метрах в первом подъезде. Пострадавших нет.

Ранее в Ноябрьске произошел пожар в квартире по улице Магистральной. Спасатели обнаружили 45-летнего мужчину без сознания в горящем помещении. Его отправили в больницу, но, к сожалению, позже он скончался.

