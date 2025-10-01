В российские самолеты проведут интернет

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что компания ведет активную работу по внедрению интернет-сервиса на борту своих воздушных судов.
«У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на Земле… Да, будет», — заявил Александровский на форуме «Цифровая транспортация».
В июне сообщалось, что пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться интернетом в полете уже в 2027–2028 годах. Заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что запуск сервиса планируется осуществить после полного развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. Как отметил Агафонов, завершить формирование данной группировки предполагается в 2027 году.
