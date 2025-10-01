В российские самолеты проведут интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В РФ активно занимаются проведением интернета в самолеты
В РФ активно занимаются проведением интернета в самолеты Фото:

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что компания ведет активную работу по внедрению интернет-сервиса на борту своих воздушных судов.

«У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на Земле… Да, будет», — заявил Александровский на форуме «Цифровая транспортация». 

В июне сообщалось, что пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться интернетом в полете уже в 2027–2028 годах. Заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что запуск сервиса планируется осуществить после полного развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. Как отметил Агафонов, завершить формирование данной группировки предполагается в 2027 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что компания ведет активную работу по внедрению интернет-сервиса на борту своих воздушных судов. «У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на Земле… Да, будет», — заявил Александровский на форуме «Цифровая транспортация».  В июне сообщалось, что пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться интернетом в полете уже в 2027–2028 годах. Заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что запуск сервиса планируется осуществить после полного развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. Как отметил Агафонов, завершить формирование данной группировки предполагается в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...