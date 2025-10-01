В Ноябрьске (ЯНАО) пенсионеры просят губернатора округа вернуть традиционный для Ямала зимний подогрев аккумуляторов автомобилей с помощью проводов на фасадах жилых зданий. В противном случае грозятся дойти до администрации президента. Между тем, большинство самодельных зарядных устройств уже демонтированы управляйками, а местные власти ссылаются на окружное законодательство.
«Здравствуйте Дмитрий Андреевич! Вы уж нас, пожилых ветеранов Ямала, извините, но мы опять затрагиваем тему о демонтаже стояков для подогрева автомашин. Оставьте в покое стариков, нет у многих денег на покупку и установку „Вебасто“ (автономного предпускового подогревателя автомобилей — ред.), — пишет в telegram-чате „Обращения ЯНАО“ жительница Ноябрьска Татьяна.
В администрации Ноябрьска в том же чате напомнили, что региональное законодательство запрещает размещать электрические провода за пределами фасадов зданий для подогрева машин (это правило не касается частных домов). Нельзя устанавливать электрические розетки на фасадах многоквартирных домов, а также столбики и крепления для проводов. Розеток и проводов не должно быть и на ограждениях, деревьях, малых архитектурных формах.
«Если вы хотите организовать подогрев своего автомобиля, обязательно получите согласие общего собрания жильцов дома. Для этого потребуется прокладка кабеля в металлическом футляре — делать это нужно аккуратно, с помощью горизонтально направленного бурения», – пояснили в мэрии.
Ответ не устроил инициатора запроса. «Если вы ликвидируете мой подогрев, Ноябрьск и Ямал прогремит на всю Россию, и я приглашу центральное телевидение и все равно дойду до приемной президента», — пишет Татьяна.
Электрические провода и розетки на фасадах жилых домов в Ноябрьске запретили устанавливать в мае 2025 года после того как в окружном правительстве подготовили ряд документов, запрещающих подогревать машины от электросетей. Мэрия Ноябрьска решила демонтировать кабели автомобильных подогревов еще в марте 2024 года. Представители управляющей компании ликвидировали 95 % самодельных зарядных устройств для аккумуляторов автомобилей и столбов с электрическими розетками.
