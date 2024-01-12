Полиция проверит историю о равнодушных инспекторах на трасе Екатеринбург-Тюмень

13 января 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Полиция проведет проверку обстоятельств истории с умирающим на глазах инспекторов водителем Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция проведет проверку обстоятельств истории, где якобы на глазах у сотрудников ГИБДД умирал получивший инсульт водитель. E1.RU писали, что ему долгое время не вызывали скорую, потому что инспекторы решили, что он пьян. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области. «Сотрудники ДПС опросили водителей. Мужчины не высказывали жалоб на здоровье. <…> В этот момент рядом с водителем находился его напарник. Прибывший впоследствии работодатель водителя грузовика сообщил полицейским, что у мужчины имеются признаки инсульта, после чего гражданин был госпитализирован», — сообщила пресс-служба ГИБДД РИА Новости. E1.RU писал, что дальнобойщик из Камышлова шесть часов погибал от инсульта на глазах у инспекторов, а они решили, что он просто пьян и оставили его «трезветь» в машине. Руководством управления Госавтоинспекции Свердловской области назначено проведение проверки, рассказали в пресс-службе ГИБДД. Если информация подтвердится, то последуют адекватные меры реагирования, добавили они. Сообщается, что авария случилась утром 5 января на 157-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Водитель отвез в Тюмень груз — бутыли с минеральной водой — и возвращался обратно. Далее автомобиль Volvo FH-Track, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся с «Камазом». Пострадавших не было. Уже в больнице у мужчины диагностировали инсульт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция проведет проверку обстоятельств истории, где якобы на глазах у сотрудников ГИБДД умирал получивший инсульт водитель. E1.RU писали, что ему долгое время не вызывали скорую, потому что инспекторы решили, что он пьян. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области. «Сотрудники ДПС опросили водителей. Мужчины не высказывали жалоб на здоровье. <…> В этот момент рядом с водителем находился его напарник. Прибывший впоследствии работодатель водителя грузовика сообщил полицейским, что у мужчины имеются признаки инсульта, после чего гражданин был госпитализирован», — сообщила пресс-служба ГИБДД РИА Новости. E1.RU писал, что дальнобойщик из Камышлова шесть часов погибал от инсульта на глазах у инспекторов, а они решили, что он просто пьян и оставили его «трезветь» в машине. Руководством управления Госавтоинспекции Свердловской области назначено проведение проверки, рассказали в пресс-службе ГИБДД. Если информация подтвердится, то последуют адекватные меры реагирования, добавили они. Сообщается, что авария случилась утром 5 января на 157-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Водитель отвез в Тюмень груз — бутыли с минеральной водой — и возвращался обратно. Далее автомобиль Volvo FH-Track, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся с «Камазом». Пострадавших не было. Уже в больнице у мужчины диагностировали инсульт.