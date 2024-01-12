Сын Трампа обвинил Зеленского в убийстве журналиста в тюрьме на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский причастен к убийству американского блогера Гонсало Лира при попустительстве Белого дома. С таким обвинением выступил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.
«То есть мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — написал на своей странице в социальной сети Х Трамп-младший. Он считает, что это убийство должно вызвать волну возмущения в американских СМИ, однако заранее понимает, что публичной реакции не последует.
О смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме сообщил американский журналист Такер Карлсон, получив известие от отца блогера. Отец американского журналиста обвинил в случившемся президента США Джо Байдена и Зеленского.
Зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть Гонсало Лиры является преступлением киевского режима против гражданина США. По его мнению, этим Киев показал свое презрение к свободе слова. Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского подробно рассказало URA.RU.
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