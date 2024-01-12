12 января 2024

Сын Трампа обвинил Зеленского в убийстве журналиста в тюрьме на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве блогера Гонсало Лиры на деньги американцев Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский причастен к убийству американского блогера Гонсало Лира при попустительстве Белого дома. С таким обвинением выступил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

«То есть мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — написал на своей странице в социальной сети Х Трамп-младший. Он считает, что это убийство должно вызвать волну возмущения в американских СМИ, однако заранее понимает, что публичной реакции не последует.

О смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме сообщил американский журналист Такер Карлсон, получив известие от отца блогера. Отец американского журналиста обвинил в случившемся президента США Джо Байдена и Зеленского.

Зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть Гонсало Лиры является преступлением киевского режима против гражданина США. По его мнению, этим Киев показал свое презрение к свободе слова. Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского подробно рассказало URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский причастен к убийству американского блогера Гонсало Лира при попустительстве Белого дома. С таким обвинением выступил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. «То есть мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — написал на своей странице в социальной сети Х Трамп-младший. Он считает, что это убийство должно вызвать волну возмущения в американских СМИ, однако заранее понимает, что публичной реакции не последует. О смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме сообщил американский журналист Такер Карлсон, получив известие от отца блогера. Отец американского журналиста обвинил в случившемся президента США Джо Байдена и Зеленского. Зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть Гонсало Лиры является преступлением киевского режима против гражданина США. По его мнению, этим Киев показал свое презрение к свободе слова. Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского подробно рассказало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...