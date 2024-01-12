12 января 2024

Челябинские власти назвали непростой ситуацию с вывозом мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусорный бак, захват, мусорный контейнер, мусорка, цкс, помойка
Власти назвали несколько причин мусорного коллапса в Челябинске Фото:

В Советском районе Челябинска ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок жилого фонда остается непростой. Об этом заявил вице-мэр Александр Астахов.

«На территории Советского района Челябинска ситуация [с вывозом мусора] остается непростой. На сегодняшнее утро (13 января 2024 года — прим. URA.RU) мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок», — заявил Астахов, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации.

Причин несколько — особенности застройки, плохо очищенная от снега территория и блокировка площадок личным транспортом. Номера оставленных у контейнерных площадок машин переданы в административную комиссию, где их владельцам будут назначены штрафы от одной до пяти тысяч рублей.

Мусорный коллапс возник в Челябинске после снегопадов в конце 2023 года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС. По мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязательства с 24 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора. Сам ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Управление Следственного комитета региона начало проверку.

Уборке мусорных площадок мешают припаркованные рядом машины
Уборке мусорных площадок мешают припаркованные рядом машины
В Советском районе остается 50 проблемных мусорных площадки
В Советском районе остается 50 проблемных мусорных площадки

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В Советском районе Челябинска ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок жилого фонда остается непростой. Об этом заявил вице-мэр Александр Астахов. «На территории Советского района Челябинска ситуация [с вывозом мусора] остается непростой. На сегодняшнее утро (13 января 2024 года — прим. URA.RU) мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок», — заявил Астахов, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации. Причин несколько — особенности застройки, плохо очищенная от снега территория и блокировка площадок личным транспортом. Номера оставленных у контейнерных площадок машин переданы в административную комиссию, где их владельцам будут назначены штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Мусорный коллапс возник в Челябинске после снегопадов в конце 2023 года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС. По мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязательства с 24 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора. Сам ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Управление Следственного комитета региона начало проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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