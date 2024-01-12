Челябинские власти назвали непростой ситуацию с вывозом мусора. Фото

13 января 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Власти назвали несколько причин мусорного коллапса в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU В Советском районе Челябинска ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок жилого фонда остается непростой. Об этом заявил вице-мэр Александр Астахов. «На территории Советского района Челябинска ситуация [с вывозом мусора] остается непростой. На сегодняшнее утро (13 января 2024 года — прим. URA.RU) мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок», — заявил Астахов, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации. Причин несколько — особенности застройки, плохо очищенная от снега территория и блокировка площадок личным транспортом. Номера оставленных у контейнерных площадок машин переданы в административную комиссию, где их владельцам будут назначены штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Мусорный коллапс возник в Челябинске после снегопадов в конце 2023 года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС. По мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязательства с 24 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора. Сам ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Управление Следственного комитета региона начало проверку. Уборке мусорных площадок мешают припаркованные рядом машины Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска В Советском районе остается 50 проблемных мусорных площадки Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

В Советском районе Челябинска ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок жилого фонда остается непростой. Об этом заявил вице-мэр Александр Астахов. «На территории Советского района Челябинска ситуация [с вывозом мусора] остается непростой. На сегодняшнее утро (13 января 2024 года — прим. URA.RU) мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок», — заявил Астахов, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации. Причин несколько — особенности застройки, плохо очищенная от снега территория и блокировка площадок личным транспортом. Номера оставленных у контейнерных площадок машин переданы в административную комиссию, где их владельцам будут назначены штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Мусорный коллапс возник в Челябинске после снегопадов в конце 2023 года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС. По мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязательства с 24 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора. Сам ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Управление Следственного комитета региона начало проверку.