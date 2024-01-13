В Белгороде установят новейшие защитные конструкции от обстрелов

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Повседневная жизнь. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры
В Белгороде разместят защитные конструкции в местах скопления граждан Фото:

В Белгороде намерены установить в местах скопления людей конструкции, защищающие от обстрелов ВСУ. Росгвардия испытает сооружения 13 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня Росгвардия проведет испытания модульных конструкций, которые будем устанавливать в Белгороде в больших местах скопления граждан, в первую очередь, там, где есть остановки», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.

По словам губернатора, планируется посмотреть, какую нагрузку выдержат конструкции, если рядом произойдет взрыв. Также он пообещал поделиться результатами испытаний с гражданами.

За время проведения спецоперации на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. Так, 30 декабря Киев совершил массивную атаку Белгорода, в результате которой погибли 25 человек. Недавно стало известно, что в городе начали защищать остановки бетонными блоками и мешками с песком.

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В Белгороде намерены установить в местах скопления людей конструкции, защищающие от обстрелов ВСУ. Росгвардия испытает сооружения 13 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня Росгвардия проведет испытания модульных конструкций, которые будем устанавливать в Белгороде в больших местах скопления граждан, в первую очередь, там, где есть остановки», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. По словам губернатора, планируется посмотреть, какую нагрузку выдержат конструкции, если рядом произойдет взрыв. Также он пообещал поделиться результатами испытаний с гражданами. За время проведения спецоперации на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. Так, 30 декабря Киев совершил массивную атаку Белгорода, в результате которой погибли 25 человек. Недавно стало известно, что в городе начали защищать остановки бетонными блоками и мешками с песком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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