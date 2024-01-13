В Белгороде установят новейшие защитные конструкции от обстрелов

В Белгороде намерены установить в местах скопления людей конструкции, защищающие от обстрелов ВСУ. Росгвардия испытает сооружения 13 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня Росгвардия проведет испытания модульных конструкций, которые будем устанавливать в Белгороде в больших местах скопления граждан, в первую очередь, там, где есть остановки», —
По словам губернатора, планируется посмотреть, какую нагрузку выдержат конструкции, если рядом произойдет взрыв. Также он пообещал поделиться результатами испытаний с гражданами.
За время проведения спецоперации на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. Так, 30 декабря Киев совершил массивную атаку Белгорода, в результате которой погибли 25 человек. Недавно стало известно, что в городе начали защищать остановки бетонными блоками и мешками с песком.
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