На трассе в ЯНАО водитель пострадал в ДТП с грузовиком. Фото

13 января 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Водитель «Газели» предварительно не выбрал безопасную дистанцию при движении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и КАМАЗ. В окружном Управлении ГИБДД сообщили, что один из водителей с травмами доставлен в медучреждение. «ДТП на 641 километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель „Газели“ допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу Нового Уренгоя Фото: telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО, https://t.me/gibdd89

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и КАМАЗ. В окружном Управлении ГИБДД сообщили, что один из водителей с травмами доставлен в медучреждение. «ДТП на 641 километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель „Газели“ допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.