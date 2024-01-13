На трассе в ЯНАО водитель пострадал в ДТП с грузовиком. Фото

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Водитель «Газели» предварительно не выбрал безопасную дистанцию при движении Фото:

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и КАМАЗ. В окружном Управлении ГИБДД сообщили, что один из водителей с травмами доставлен в медучреждение.

«ДТП на 641 километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель „Газели“ допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу Нового Уренгоя
Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу Нового Уренгоя
Фото:

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В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и КАМАЗ. В окружном Управлении ГИБДД сообщили, что один из водителей с травмами доставлен в медучреждение. «ДТП на 641 километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель „Газели“ допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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