Водитель «Газели» предварительно не выбрал безопасную дистанцию при движении
В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и КАМАЗ. В окружном Управлении ГИБДД сообщили, что один из водителей с травмами доставлен в медучреждение.
«ДТП на 641 километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель „Газели“ допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу Нового Уренгоя
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