У украинских депутатов хотят забрать бронь от мобилизации

13 января 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Бронь у депутатов будут убирать для того, чтобы показать, что все равны Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации. Об этом сообщили источники. «Понятно, что надо расширять базу мобилизованных, но непонятно, как это сделать без карательных мер для уклонистов. Очевидно, что будем убирать бронь для депутатов, чиновников и других, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом мало, но иначе народ не поймет», — сказал один из депутатов в разговоре с «РБК-Украина». Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула законопроект о мобилизации, а в Минобороны Украины подготовили его новую редакцию с учетом всех предложений. Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку, а другие переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны. Но не всем удается выехать живыми — при нелегальных перевозках погибли 15 человек.

Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации. Об этом сообщили источники. «Понятно, что надо расширять базу мобилизованных, но непонятно, как это сделать без карательных мер для уклонистов. Очевидно, что будем убирать бронь для депутатов, чиновников и других, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом мало, но иначе народ не поймет», — сказал один из депутатов в разговоре с «РБК-Украина». Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула законопроект о мобилизации, а в Минобороны Украины подготовили его новую редакцию с учетом всех предложений. Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку, а другие переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны. Но не всем удается выехать живыми — при нелегальных перевозках погибли 15 человек.