Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

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Рустем Умеров заявил о правках в закон о мобилизации на Украине Фото:

В Минобороны Украины подготовили новую версию законопроекта о мобилизации в стране. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров.

«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами», — подчеркнул Рустем Умеров в соцсетях. Все правки обсуждались с депутатами Рады во время заседаний комитета по нацбезопасности.

До этого Рада отзывала соответствующий законопроект, передает Life. Согласно ему, на Украине ожидается глобальная модернизация мобилизация. Изначально предполагалось расширение категории граждан, годных к военной службе. В их число, например, входили инвалиды третьей группы здоровья.

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В Минобороны Украины подготовили новую версию законопроекта о мобилизации в стране. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров. «Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами», — подчеркнул Рустем Умеров в соцсетях. Все правки обсуждались с депутатами Рады во время заседаний комитета по нацбезопасности. До этого Рада отзывала соответствующий законопроект, передает Life. Согласно ему, на Украине ожидается глобальная модернизация мобилизация. Изначально предполагалось расширение категории граждан, годных к военной службе. В их число, например, входили инвалиды третьей группы здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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