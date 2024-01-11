Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

11 января 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров заявил о правках в закон о мобилизации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины В Минобороны Украины подготовили новую версию законопроекта о мобилизации в стране. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров. «Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами», — подчеркнул Рустем Умеров в соцсетях. Все правки обсуждались с депутатами Рады во время заседаний комитета по нацбезопасности. До этого Рада отзывала соответствующий законопроект, передает Life . Согласно ему, на Украине ожидается глобальная модернизация мобилизация. Изначально предполагалось расширение категории граждан, годных к военной службе. В их число, например, входили инвалиды третьей группы здоровья.

В Минобороны Украины подготовили новую версию законопроекта о мобилизации в стране. Об этом заявил глава военного ведомства Рустем Умеров. «Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами», — подчеркнул Рустем Умеров в соцсетях. Все правки обсуждались с депутатами Рады во время заседаний комитета по нацбезопасности. До этого Рада отзывала соответствующий законопроект, передает Life. Согласно ему, на Украине ожидается глобальная модернизация мобилизация. Изначально предполагалось расширение категории граждан, годных к военной службе. В их число, например, входили инвалиды третьей группы здоровья.