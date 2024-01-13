Новый атаман поехал в Новый год в казачьи подразделения на передовой. Видео

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Виталий Кузнецов наградил военных медалями «Казачья доблесть» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Казакам-добровольцам батальона «Терек» вручили медали «Казачья доблесть» на артемовском направлении за проявленное мужество в зоне боевых действий. Их подразделения в новогодние праздники посетил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Сегодня мы вручаем заслуженные награды Министерства обороны, Всероссийского казачьего войска», — заявил Кузнецов. Его слова передают «Известия».

Священник батальона «Терек» отец Алексей устроил для казаков-добровольцев рождественскую службу перед Рождеством. Он поздравил бойцов с праздником и пожелал им хорошего несения службы. «Наш „Терек“ — это одна большая семья, которая создана по крупицам», — добавил священник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал закон о том, что в ДНР будут награждать за освобождение Марьинки. В Минобороны РФ сообщили, что начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военных, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени.

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Казакам-добровольцам батальона «Терек» вручили медали «Казачья доблесть» на артемовском направлении за проявленное мужество в зоне боевых действий. Их подразделения в новогодние праздники посетил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. «Сегодня мы вручаем заслуженные награды Министерства обороны, Всероссийского казачьего войска», — заявил Кузнецов. Его слова передают «Известия». Священник батальона «Терек» отец Алексей устроил для казаков-добровольцев рождественскую службу перед Рождеством. Он поздравил бойцов с праздником и пожелал им хорошего несения службы. «Наш „Терек“ — это одна большая семья, которая создана по крупицам», — добавил священник. Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал закон о том, что в ДНР будут награждать за освобождение Марьинки. В Минобороны РФ сообщили, что начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военных, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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