Казакам-добровольцам батальона «Терек» вручили медали «Казачья доблесть» на артемовском направлении за проявленное мужество в зоне боевых действий. Их подразделения в новогодние праздники посетил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«Сегодня мы вручаем заслуженные награды Министерства обороны, Всероссийского казачьего войска», — заявил Кузнецов. Его слова передают «Известия».
Священник батальона «Терек» отец Алексей устроил для казаков-добровольцев рождественскую службу перед Рождеством. Он поздравил бойцов с праздником и пожелал им хорошего несения службы. «Наш „Терек“ — это одна большая семья, которая создана по крупицам», — добавил священник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал закон о том, что в ДНР будут награждать за освобождение Марьинки. В Минобороны РФ сообщили, что начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военных, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени.
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