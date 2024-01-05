В ДНР появится медаль за освобождение Марьинки

В Донецкой Народной Республике будут награждать за освобождение Марьинки. Закон анонсировал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале «Россия».
«Сегодня внесен законопроект об учреждении награды „Медаль за освобождение Марьинки“. Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены», — сказал Пушилин. Пост о выставке
Ранее украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сил Украины заметно ослабли. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки.
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