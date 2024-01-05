В ДНР появится медаль за освобождение Марьинки

Пушилин: в ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки

05 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Глава ДНР Пушилин заявил об учреждении награды за освобождение Марьинки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике будут награждать за освобождение Марьинки. Закон анонсировал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале «Россия». «Сегодня внесен законопроект об учреждении награды „Медаль за освобождение Марьинки“. Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены», — сказал Пушилин. Пост о выставке выложен в его telegram-канале. Ранее украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сил Украины заметно ослабли. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки.

В Донецкой Народной Республике будут награждать за освобождение Марьинки. Закон анонсировал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале «Россия». «Сегодня внесен законопроект об учреждении награды „Медаль за освобождение Марьинки“. Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены», — сказал Пушилин. Пост о выставке выложен в его telegram-канале. Ранее украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сил Украины заметно ослабли. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки.