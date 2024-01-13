Пострадавшего от удушья на горнолыжном курорте ребенка эвакуировали в Челябинск

13 января 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

По решению врачей ребенка из Миасса перевезли в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Пострадавшего на курорте «Солнечная долина» в Миассе ребенка из Кургана эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «Пострадавший на курорте „Солнечная долина“ ребенок после консультации с ведущими специалистами региона эвакуирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Горнолыжный курорт «Солнечная долина» предоставил URA.RU видео, на котором показан момент несчастного случая. На кадрах видно, как инструктор останавливает подъемник и пытается помочь мальчику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавшего на курорте «Солнечная долина» в Миассе ребенка из Кургана эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «Пострадавший на курорте „Солнечная долина“ ребенок после консультации с ведущими специалистами региона эвакуирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Несчастный случай с мальчиком из Кургана произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Горнолыжный курорт «Солнечная долина» предоставил URA.RU видео, на котором показан момент несчастного случая. На кадрах видно, как инструктор останавливает подъемник и пытается помочь мальчику.