Ребенок из Кургана, пострадавший на челябинском курорте, находится в коме

12 января 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на горнолыжном курорте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шестилетний мальчик из Кургана, травмированный 12 января на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), находится в коме. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе, знакомые с ситуацией. «Мальчик находится в горбольнице №2 Миасса. Асфиксия, множественные травмы, кома первой-второй степени. Инцидент произошел примерно в 12 часов 30 минут», — рассказал источник. Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Происшествие было зафиксировано органами МВД. На месте работали сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу.

Шестилетний мальчик из Кургана, травмированный 12 января на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), находится в коме. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе, знакомые с ситуацией. «Мальчик находится в горбольнице №2 Миасса. Асфиксия, множественные травмы, кома первой-второй степени. Инцидент произошел примерно в 12 часов 30 минут», — рассказал источник. Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Происшествие было зафиксировано органами МВД. На месте работали сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу.