Ребенок из Кургана, пострадавший на челябинском курорте, находится в коме

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ЧП произошло на горнолыжном курорте Фото:

Шестилетний мальчик из Кургана, травмированный 12 января на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), находится в коме. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе, знакомые с ситуацией.

«Мальчик находится в горбольнице №2 Миасса. Асфиксия, множественные травмы, кома первой-второй степени. Инцидент произошел примерно в 12 часов 30 минут», — рассказал источник.

Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2.

Происшествие было зафиксировано органами МВД. На месте работали сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу.

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Шестилетний мальчик из Кургана, травмированный 12 января на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), находится в коме. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе, знакомые с ситуацией. «Мальчик находится в горбольнице №2 Миасса. Асфиксия, множественные травмы, кома первой-второй степени. Инцидент произошел примерно в 12 часов 30 минут», — рассказал источник. Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Происшествие было зафиксировано органами МВД. На месте работали сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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