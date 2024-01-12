Ребенок из Кургана, пострадавший на челябинском курорте, находится в коме

Шестилетний мальчик из Кургана, травмированный 12 января на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), находится в коме. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе, знакомые с ситуацией.
«Мальчик находится в горбольнице №2 Миасса. Асфиксия, множественные травмы, кома первой-второй степени. Инцидент произошел примерно в 12 часов 30 минут», — рассказал источник.
Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2.
Происшествие было зафиксировано органами МВД. На месте работали сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу.
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