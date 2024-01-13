В свердловском минздраве раскрыли подробности о жертвах в смертельном ДТП

Минздрав: семерых уральцев, пострадавших в ДТП, везут в стационары

13 января 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Пострадавших доставят в стационары больниц Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате смертельного ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадали еще десять человек. Сейчас семерых из них везут в стационары больниц. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. «В результате бокового столкновения фуры и автобуса ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих, пострадали десять человек. Один из них погиб на месте. Семерых уральцев медики везут в стационары больниц», — сказано в сообщении. Водители транспортных средств в удовлетворительном состоянии остались на месте происшествия. «Информация по госпитализированным уточняется в оперативном режиме», — отметили в ведомстве. На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошло смертельное ДТП 13 января. Силовики и спасатели работают на месте происшествия. Прокуратура уже взяла на контроль доследственную проверку инцидента.

В результате смертельного ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадали еще десять человек. Сейчас семерых из них везут в стационары больниц. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. «В результате бокового столкновения фуры и автобуса ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих, пострадали десять человек. Один из них погиб на месте. Семерых уральцев медики везут в стационары больниц», — сказано в сообщении. Водители транспортных средств в удовлетворительном состоянии остались на месте происшествия. «Информация по госпитализированным уточняется в оперативном режиме», — отметили в ведомстве. На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошло смертельное ДТП 13 января. Силовики и спасатели работают на месте происшествия. Прокуратура уже взяла на контроль доследственную проверку инцидента.