13 февраля 2023
12 февраля 2023

Курганский штурмовик показал уничтожение врага из гранатомета. Видео

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Военный из Кургана показал, как уничтожают противника из гранатомета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский штурмовик из зоны спецоперации показал, как на фронте уничтожают из гранатометов врагов, которые укрываются в долговременных огневых точках (ДОТ). Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.

«Термобар (термобарический заряд для РПГ-7 — прим. ред.). Господь с нами. Давай, разнесем этот [вражеский] ДОТ. До свидания укропы, называется», — говорит боец на видео. Также военный отметил, что в итоге, благодаря точным выстрелам из гранатомета, им удалось взять вражеские позиции и продвинуться вперед.

Ранее URA.RU писало, что штурмовик из Кургана показал на видео, как идет бой из окопа от первого лица. Также боец рассказывал, как нашел во вражеском окопе заминированные тела убитых националистов «Азова» (батальон признан запрещенным и экстремистским в РФ) и подвиге 18-летнего добровольца, который в одиночку отбивался от врагов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она проводится в целях освобождения Донбасса от геноцида киевского режима. Еще одной важной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.

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Курганский штурмовик из зоны спецоперации показал, как на фронте уничтожают из гранатометов врагов, которые укрываются в долговременных огневых точках (ДОТ). Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Термобар (термобарический заряд для РПГ-7 — прим. ред.). Господь с нами. Давай, разнесем этот [вражеский] ДОТ. До свидания укропы, называется», — говорит боец на видео. Также военный отметил, что в итоге, благодаря точным выстрелам из гранатомета, им удалось взять вражеские позиции и продвинуться вперед. Ранее URA.RU писало, что штурмовик из Кургана показал на видео, как идет бой из окопа от первого лица. Также боец рассказывал, как нашел во вражеском окопе заминированные тела убитых националистов «Азова» (батальон признан запрещенным и экстремистским в РФ) и подвиге 18-летнего добровольца, который в одиночку отбивался от врагов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она проводится в целях освобождения Донбасса от геноцида киевского режима. Еще одной важной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.
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