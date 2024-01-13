13 января 2024

The Spectator: Зеленский ввел санкции против украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Правительство Владимира Зеленского ввело санкции против 1611 украинцев, пишет Марк Холлингсворт Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 17 отечественных компаний, а также наложил персональные ограничения в адрес 1611 украинских граждан. Об этом пишет британский обозреватель Марк Холлингсворт.

«Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — написал Марк Холлингсворт в своем материале для The Spectator. Он сослался на заявление генерального директора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой. Британский журналист уточнил, что ранее компания подвергалась полицейским рейдам и уголовным преследованиям по неопределенным соображениям национальной безопасности.

По мнению Холлингсворта, санкции введены для устранения конкурентов, чтобы во главу украинских компаний могли стать бизнесмены, имеющие связи с властями. Журналист осудил введение соответствующих санкций со стороны правительства Владимира Зеленского.

По мнению руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, текущая политика Зеленского направлена на подавление оппозиции в своей стране. Также она предполагает террор в адрес собственных граждан, заявил украинский политик. С таким же тезисом выступал и экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он считает, что на Украине становится все меньше свободы.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 17 отечественных компаний, а также наложил персональные ограничения в адрес 1611 украинских граждан. Об этом пишет британский обозреватель Марк Холлингсворт. «Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — написал Марк Холлингсворт в своем материале для The Spectator. Он сослался на заявление генерального директора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой. Британский журналист уточнил, что ранее компания подвергалась полицейским рейдам и уголовным преследованиям по неопределенным соображениям национальной безопасности. По мнению Холлингсворта, санкции введены для устранения конкурентов, чтобы во главу украинских компаний могли стать бизнесмены, имеющие связи с властями. Журналист осудил введение соответствующих санкций со стороны правительства Владимира Зеленского. По мнению руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, текущая политика Зеленского направлена на подавление оппозиции в своей стране. Также она предполагает террор в адрес собственных граждан, заявил украинский политик. С таким же тезисом выступал и экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он считает, что на Украине становится все меньше свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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