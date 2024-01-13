Свердловского экс-силовика, рассказавшего о трех трупах в могиле, привезли в суд. Видео

14 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Юрия Золотко обвинили в превышении полномочий после того, как он обвинил руководство в укрывательстве трупов Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Бывшего свердловского участкового Юрия Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трех трупов в чужой могиле, привезли в Шалинский районный суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Мужчину в наручниках завели в зал. В суд поддержать силовика пришла его супруга Кристина Золотко, мама Наталья Золотко и знакомые. «Надеемся, что справедливость есть. И Юре выберут не такую строгую меру пресечения», — сказала жена. И призналась, что вторые сутки плохо спит. Заседание пройдет в открытом режиме. История Золотко началась в конце 2023 года, когда он рассказал в СМИ о трех трупах, зарытых в одной из могил на кладбище. После этого он написал заявление в Следственный комитет, в котором обозначил, что руководство полиции укрывает информацию о трупах. Однако в свердловском СК заявили, что информация не соответствует действительности. А тела не имеют признаков криминальной смерти. Днем 12 января вооруженные люди в масках пришли домой к Золотко. Они провели обыск и задержали бывшего участкового. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, мужчина ударил трех людей с 2019 по 2021 год. Осенью 2022 года Золотко увольняли из системы МВД за «поступок, порочащий честь силового ведомства». В 2023 году он смог восстановиться через суд, однако решением двух вышестоящих судебных инстанций увольнение было признано законным. Близкие не верят в виновность Юрия Золотко Фото: Илья Московец, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего свердловского участкового Юрия Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трех трупов в чужой могиле, привезли в Шалинский районный суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Мужчину в наручниках завели в зал. В суд поддержать силовика пришла его супруга Кристина Золотко, мама Наталья Золотко и знакомые. «Надеемся, что справедливость есть. И Юре выберут не такую строгую меру пресечения», — сказала жена. И призналась, что вторые сутки плохо спит. Заседание пройдет в открытом режиме. История Золотко началась в конце 2023 года, когда он рассказал в СМИ о трех трупах, зарытых в одной из могил на кладбище. После этого он написал заявление в Следственный комитет, в котором обозначил, что руководство полиции укрывает информацию о трупах. Однако в свердловском СК заявили, что информация не соответствует действительности. А тела не имеют признаков криминальной смерти. Днем 12 января вооруженные люди в масках пришли домой к Золотко. Они провели обыск и задержали бывшего участкового. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, мужчина ударил трех людей с 2019 по 2021 год. Осенью 2022 года Золотко увольняли из системы МВД за «поступок, порочащий честь силового ведомства». В 2023 году он смог восстановиться через суд, однако решением двух вышестоящих судебных инстанций увольнение было признано законным.