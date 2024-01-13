13 января 2024

Свердловского экс-силовика, рассказавшего о трех трупах в могиле, привезли в суд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрия Золотко обвинили в превышении полномочий после того, как он обвинил руководство в укрывательстве трупов
Юрия Золотко обвинили в превышении полномочий после того, как он обвинил руководство в укрывательстве трупов Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Бывшего свердловского участкового Юрия Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трех трупов в чужой могиле, привезли в Шалинский районный суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Мужчину в наручниках завели в зал. В суд поддержать силовика пришла его супруга Кристина Золотко, мама Наталья Золотко и знакомые. «Надеемся, что справедливость есть. И Юре выберут не такую строгую меру пресечения», — сказала жена. И призналась, что вторые сутки плохо спит. Заседание пройдет в открытом режиме.

История Золотко началась в конце 2023 года, когда он рассказал в СМИ о трех трупах, зарытых в одной из могил на кладбище. После этого он написал заявление в Следственный комитет, в котором обозначил, что руководство полиции укрывает информацию о трупах. Однако в свердловском СК заявили, что информация не соответствует действительности. А тела не имеют признаков криминальной смерти.

Днем 12 января вооруженные люди в масках пришли домой к Золотко. Они провели обыск и задержали бывшего участкового. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, мужчина ударил трех людей с 2019 по 2021 год.

Осенью 2022 года Золотко увольняли из системы МВД за «поступок, порочащий честь силового ведомства». В 2023 году он смог восстановиться через суд, однако решением двух вышестоящих судебных инстанций увольнение было признано законным.

Близкие не верят в виновность Юрия Золотко
Близкие не верят в виновность Юрия Золотко
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Бывшего свердловского участкового Юрия Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трех трупов в чужой могиле, привезли в Шалинский районный суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Мужчину в наручниках завели в зал. В суд поддержать силовика пришла его супруга Кристина Золотко, мама Наталья Золотко и знакомые. «Надеемся, что справедливость есть. И Юре выберут не такую строгую меру пресечения», — сказала жена. И призналась, что вторые сутки плохо спит. Заседание пройдет в открытом режиме. История Золотко началась в конце 2023 года, когда он рассказал в СМИ о трех трупах, зарытых в одной из могил на кладбище. После этого он написал заявление в Следственный комитет, в котором обозначил, что руководство полиции укрывает информацию о трупах. Однако в свердловском СК заявили, что информация не соответствует действительности. А тела не имеют признаков криминальной смерти. Днем 12 января вооруженные люди в масках пришли домой к Золотко. Они провели обыск и задержали бывшего участкового. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, мужчина ударил трех людей с 2019 по 2021 год. Осенью 2022 года Золотко увольняли из системы МВД за «поступок, порочащий честь силового ведомства». В 2023 году он смог восстановиться через суд, однако решением двух вышестоящих судебных инстанций увольнение было признано законным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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