12 января 2024

В доме свердловского силовика, рассказавшего о 3 трупах в могиле, прошел обыск

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме бывшего участкового работали мужчины в масках (архивное фото) Фото:

В доме бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о трех трупах в одной могиле, прошел обыск. Силовики изъяли компьютер и другую технику. Об этом URA.RU рассказала супруга Кристина Золотко.

«Следователи забрали компьютер Юры, на котором якобы могут храниться какие-то доказательства. Забрали телефон и другую технику», — пояснила Золотко.

По словам супруги, Юрия увезли в полицию. Против него возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Они подняли старые эпизоды — из 2019, 2021 и 2022 года. Во всех трех Юра якобы бил людей. Все эти пострадавшие — граждане, которых в свое время Юра задерживал, они были судимы. При этом проводились служебные проверки. И по всем делам были отказы, а сейчас их (дела — прим. URA.RU) снова подняли», — заявила Золотко.

Юрия Золотко увольняли из МВД в сентябре 2022 года. Но он смог восстановиться через суд, добавила супруга. 14 января участковому, отстраненному от работы, выберут меру пресечения в суде. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме.

История Золотко началась в конце 2023 года, когда он сообщил в СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. По этому факту он написал заявление в Следственный комитет. 12 января домой к Юрию приехали мужчины с автоматами. Они, как говорит супруга, представились следователями и забрали Золотко.

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В доме бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о трех трупах в одной могиле, прошел обыск. Силовики изъяли компьютер и другую технику. Об этом URA.RU рассказала супруга Кристина Золотко. «Следователи забрали компьютер Юры, на котором якобы могут храниться какие-то доказательства. Забрали телефон и другую технику», — пояснила Золотко. По словам супруги, Юрия увезли в полицию. Против него возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Они подняли старые эпизоды — из 2019, 2021 и 2022 года. Во всех трех Юра якобы бил людей. Все эти пострадавшие — граждане, которых в свое время Юра задерживал, они были судимы. При этом проводились служебные проверки. И по всем делам были отказы, а сейчас их (дела — прим. URA.RU) снова подняли», — заявила Золотко. Юрия Золотко увольняли из МВД в сентябре 2022 года. Но он смог восстановиться через суд, добавила супруга. 14 января участковому, отстраненному от работы, выберут меру пресечения в суде. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. История Золотко началась в конце 2023 года, когда он сообщил в СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. По этому факту он написал заявление в Следственный комитет. 12 января домой к Юрию приехали мужчины с автоматами. Они, как говорит супруга, представились следователями и забрали Золотко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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